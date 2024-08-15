فالفيردي يتوعد فينيسيوس جونيور بسبب إبعاده من صورة

بشكل طريف، توعد فيدي فالفيردي، نجم ريال مدريد، زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور بسبب صورة نشرها الأخير عبر حسابه على "إنستغرام"، بعد الفوز على أتالانتا، مساء الأربعاء، في نهائي السوبر الأوروبي.

وحقق ريال مدريد الانتصار على أتالانتا الإيطالي بهدفين دون رد، في نهائي كأس السوبر الأوروبي، في الملعب الوطني في وارسو، في بولندا.

وسجل هدفي ريال مدريد في المباراة كلًّ من افيدي فالفيردي وكيليان مبابي، في الدقيقتين 59 و68.

وبهذا الانتصار، توج ريال مدريد باللقب السادس له في تاريخ مشاركاته بالبطولة، ليصبح الفريق الأكثر تتويجا باللقب.

ونشر فينيسيوس صورة له عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، ويقف بجانبه كيليان مبابي وجود بيلينغهام وتشواميني، ويبدو أنه استبعد فالفيردي.

وعلق فالفيردي بشكل مازح على الصورة، قائلا: "قطعت صورتي من الصورة الثانية التي طرحتها يا فيني.. سوف ترى"، قبل أن يضع عدة رموز تعبيرية لوجوه ضاحكة.

وأصبح فالفيردي رابع أورغواياني في التاريخ يسجل في كأس السوبر الأوروبية بعد فيرناندو مورينا الذي قاد فالنسيا للفوز بكأس السوبر 1980 على حساب نوتنغهام فورست، وغوستافو بويت صاحب هدف فوز تشيلسي الوحيد على الريال في نسخة 1998، ولويس سواريز الذي سجل في تتويج برشلونة 2015 على حساب إشبيلية.

ويستعد ريال مدريد لانطلاق بطولة الدوري الإسباني للدفاع عن لقبه عندما يواجه ريال مايوركا، يوم الأحد المقبل.