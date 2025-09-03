حقيقة مفاوضات الترجي التونسي للتعاقد مع يوسف المساكني

أثار يوسف المساكني ردود أفعال متباينة في أوساط جماهير ناديه السابق الترجي التونسي، وذلك بعد أشهر قليلة من نهاية مشواره مع النادي العربي القطري.

ويسير يوسف المساكني نحو إنهاء مشوار احترافي دام ما يزيد عن 13 عاما في الدوري القطري مع أندية الدحيل (لخويا سابقا) بين 2013 و2023 ثم العربي خلال الموسمين الماضيين.

وبنهاية موسم 2024 ـ 2025، لم يجدد المساكني (34 عاما) عقده مع العربي كما أن إدارة النادي لم تكن متحمسة لفكرة استمرار اللاعب لموسم ثالث ليغادر الفريق فيما راجت عدة أخبار عن اتصالات بينه وبين إدارة الترجي.

أخبار ذات علاقة سبب واحد وراء تراجع الترجي عن التعاقد مع يوسف المساكني في مونديال الأندية

ويعد يوسف المساكني الذي بدأ مسيرته الكروية مع الملعب التونسي في 2007، بعمر 17 عاما، واحدا من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة التونسية كما أنه اللاعب الوحيد الذي خاض أكثر من 100 مباراة دولية ولا يزال ينشط حتى الآن.

ولعب المساكني مع الترجي بين 2008 و2012 وكان أعظم إنجازاته مع النادي التتويج بدوري أبطال إفريقيا 2011 والمشاركة في كأس العالم للأندية في العام ذاته.

وطالب مشجعو الترجي التونسي في شهر مايو الماضي إدارة النادي باستعادة المساكني وذلك لدعم تشكيلة الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

أخبار ذات علاقة الترجي وبلايلي خارج السرب.. فوارق شاسعة بين أجور لاعبي أندية الدوري التونسي

ورفض الترجي في ذلك الوقت التعاقد مع قائده ونجمه السابق لأسباب قال المدرب ماهر الكنزاري إنها تتعلق باستراتيجية الفريق في التعاقد مع لاعبين لمدة طويلة وليس من أجل مسابقة أو بضع مباريات.

أخبار ذات علاقة رسميا.. الترجي التونسي يكشف حقيقة التعاقد مع يوسف المساكني قبل مونديال الأندية

وتجدد الجدل في الأيام الأخيرة، ومع اقتراب نهاية آجال الانتقالات الصيفية 2025 ـ 2026 حول التعاقد مع المساكني لكن مصادر في محيط النادي قالت إن الصفقة تبدو مستبعدة جدا لأسباب تتعلق بخطط النادي ومقاييس التعاقدات.

ووفقا للمصادر ذاتها، لم يتحمس مسؤولو الترجي للتعاقد مع المساكني لثلاثة أسباب أولها عامل السن للمساكني الذي سيبلغ الشهر القادم 35 عاما، وثانيها عدم رغبة الفريق في التعاقد مع "نجم" آخر بجانب يوسف بلايلي الذي يلعب تقريبا في المركز ذاته الذي يشغله المساكني.

أما السبب الثالث لعدم اتخاذ قرار بالتعاقد مع يوسف المساكني فهو مادي ويتلعق بحسب مصادر خاصة بالأجرة المرتفعة للاعب الدولي والتي تفوق سنويا 3 مليون دينار تونسي (ما يزيد عن 1 مليون دولار).