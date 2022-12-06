أهدر فرصة محققة.. وليد شديرة كاد ينهي مباراة المغرب وإسبانيا قبل ركلات الترجيح (فيديو)

وسجل أشرف حكيمي ركلة ترجيح بهدوء ليرسل المغرب إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخه ويصبح أول بلد عربي يصل هذه المرحلة في النهائيات اليوم الثلاثاء بعد الفوز 3-0 على إسبانيا بركلات الترجيح عقب انتهاء مواجهتهما في دور الستة عشر بالتعادل دون أهداف.

وأنقذ ياسين بونو حارس المغرب محاولتي كارلوس سولير وسيرجيو بوسكيتس في ركلات الترجيح بعد أن سدد بابلو سارابيا في القائم ثم حافظ حكيمي إسبانيُّ المولد على رباطة جأشه ليضرب المنتخب المغربي موعدا في دور الثمانية مع البرتغال أو سويسرا.

وأصبح المغرب أيضا رابع بلد أفريقي فقط يبلغ دور الثمانية في كأس العالم، بعد 12 عاما من تحقيق غانا هذا الإنجاز في جنوب أفريقيا.

وستواجه المغرب الفائز من البرتغال أو إسبانيا.