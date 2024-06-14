الرجاء يهزم مولودية وجدة ويتوج بطلا للدوري المغربي
أحرز نادي الرجاء البيضاوي مساء الجمعة لقب الدوري المغربي للمحترفين (البطولة) عقب فوزه على مضيفه مولودية وجدة (3 ـ 0) ضمن الجولة 30 والأخيرة من المسابقة.
ورفع الرجاء رصيده إلى 72 نقطة متقدما بنقطة واحدة على الجيش الملكي صاحب المركز الثاني الذي تغلب على الفتح الرباطي بهدفين دون رد لحساب الجولة ذاتها.
وأنهى الرجاء سباق الدوري بنسق يليق بالأبطال بعدما كان متأخرا بأربع نقاط كاملة عن الجيش الملكي، حامل لقب الموسم الماضي، وذلك قبل 5 جولات عن النهاية، لكنه حقق العلامة الكاملة وجمع 15 نقطة لينتزع اللقب بعد منافسة مشوقة ومثيرة مع الجيش.
وسجل الجزائري يسري بورزوق هدفين في الدقيقتين 45 و64، فيما كان الخفيفي المهاجم افتتح التسجيل في الدقيقة 34 ليحقق الرجاء فوزا صريحا قاده إلى التتويج اللقب للمرة 13 في تاريخه والأولى منذ 2020.
ويعود فريق الرجاء للمشاركة خلال الموسم المقبل في دوري أبطال إفريقيا بعد غيابه العامين الماضيين، وسيكون مصحوبا بالجيش الملكي الوصيف في أمجد الكؤوس الإفريقية فيما سيكون نهضة بركان منافسا في كأس الكونفدرالية.
وفي صراع تفادي الهبوط، انتهى الموسم بنزول مولودية وجدة ويوسفية بالرشيد إلى الدرجة الثانية.