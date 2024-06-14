الرجاء يهزم مولودية وجدة ويتوج بطلا للدوري المغربي

وسجل الجزائري يسري بورزوق هدفين في الدقيقتين 45 و64، فيما كان الخفيفي المهاجم افتتح التسجيل في الدقيقة 34 ليحقق الرجاء فوزا صريحا قاده إلى التتويج اللقب للمرة 13 في تاريخه والأولى منذ 2020.

ويعود فريق الرجاء للمشاركة خلال الموسم المقبل في دوري أبطال إفريقيا بعد غيابه العامين الماضيين، وسيكون مصحوبا بالجيش الملكي الوصيف في أمجد الكؤوس الإفريقية فيما سيكون نهضة بركان منافسا في كأس الكونفدرالية.

وفي صراع تفادي الهبوط، انتهى الموسم بنزول مولودية وجدة ويوسفية بالرشيد إلى الدرجة الثانية.