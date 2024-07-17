قام الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال السعودي، بالثناء على زميله علي البليهي، مدافع الفريق، خلال تدريبات "الزعيم"، ضمن معسكر الإعداد للموسم الجديد، اليوم الأربعاء.

ويتواجد الهلال حاليًّا في النمسا لخوض معسكر الإعداد، بحضور أغلب نجوم الفريق المحليين والأجانب.

وتداول رواد منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، فيديو من تدريبات الهلال الصباحية، حيث ظهر نجوم الزعيم في تمرين جماعي للركض، وتوجهت الكاميرا نحو ميتروفيتش، الذي أشار للبليهي، قائلًا: "إنه أفضل مدافع في التاريخ، بل أفضل لاعب على الإطلاق".

ويعتبر البليهي وميتروفيتش من أهم الركائز الأساسية في الهلال، وأسهما في تحقيق الثلاثية المحلية المتمثلة في الدوري وكأس الملك والسوبر السعودي.

كما انضم البرازيلي مالكوم، نجم فريق الهلال، لمعسكر "الزعيم" صباح اليوم الأربعاء، بعد نهاية فترة إجازته.

ونشر الهلال العديد من الصور لوصول مالكوم إلى معسكر الفريق بالنمسا.

وكان مالكوم خضع لعملية جراحية في الركبة خلال يونيو الماضي، بعد نهاية موسمه مع الهلال، ومن المقرر أن يخضع لتمارين تأهيلية خلال الفترة المقبلة قبل الدخول للتدريبات الجماعية.

ويعد مالكوم من الركائز الأساسية لفريق الهلال خلال منافسات الموسم الماضي، بعدما سجل 23 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة في 49 مباراة بمختلف المسابقات المحلية والقارية.

وأسهم المحترف البرازيلي في تتويج الهلال بالثلاثية المحلية المتمثلة في الدوري والسوبر وكأس الملك.