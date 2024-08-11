وضع إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي، حدا للجدل الذي أثير الفترة الماضية بشأن موقفه من الاستمرار برفقة بطل الدوري الإنجليزي، أو الرحيل في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وحاول نادي الاتحاد السعودي الظفر بخدمات إيدرسون في فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل أن تتوقف المفاوضات، ويسير على النهج نفسه نادي النصر.

وارتبط إيدرسون بخطوة الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي خاصة بعدما جدد زميله الحارس ستيفان أورتيغا عقده.

وقال إيدرسون في تصريحات نقلها الإعلامي الرياضي فابرزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "سأبقى مع مانشستر سيتي الموسم المقبل، خاصة بعدما تحدثت مع اللاعبين ومدربي ومدرب حراس المرمى ورئيس النادي".

وأضاف: "تحدثت مع عائلتي أيضًا وبالطبع كان قرارًا مشتركًا، سنواصل العمل والبقاء هنا في مانشستر لسنوات أخرى".

وتابع: "عندما قلت إن مستقبلي لم يُحدد بعد، كان ذلك بسبب أن هناك عروضًا، بالتأكيد وسائل الإعلام تقول الكثير من الأشياء، وفي بعض الأحيان ينتهي بهم الأمر إلى اختراع المزيد، لكن مستقبلي قد تم تحديده بالفعل، خاصة بعد المحادثة التي أجريتها مع بيب غوارديولا".

واختتم: "هذا الموسم سأركز تمامًا هنا في مانشستر سيتي، مع زملائي في الفريق، وفي البحث عن المزيد من الألقاب".

وقاد إيدرسون فريقه أمس للتتويج بلقب كأس الدرع الخيرية للموسم الجديد 2024-25 بعد تغلبه على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "ويمبلي".

وبهذه النتيجة، توج مانشستر سيتي بلقب كأس الدرع الخيرية للمرة السابعة في تاريخه، بينما تجمد مانشستر يونايتد عند 21 لقبًا، وهو الأكثر تتويجًا بالبطولة.