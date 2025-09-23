ملخص وأهداف مباراة النصر وجدة في كأس الملك

تغلب نادي النصر على فريق جدة، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجديد؛ بأربعة أهداف دون رد.

وتأهل بذلك النصر إلى دور الـ 16 تحت قيادة مدربه جورجي جيسوس رغم اعتماده على عناصر كثيرة من البدلاء.

ودخل "العالمي" المباراة، في حالة معنوية جيدة، بعد فوزه الأخير على الرياض في الدوري، خلال المباراة التي انتهت بخماسية مقابل هدف وحيد.

ويقدم "إرم نيوز" في السطور المقبلة تفاصيل مباراة النصر وجدة في كأس الملك.

انطلاق الشوط الأول:

دقيقة 1

ضغط كبير جدا من نادي النصر وفرصة مهارة

دقيقة 7

جوووووول أنجيلو يسجل الهدف الأول لنادي النصر

دقيقة 14

النصر يسيطر بشكل كامل على المباراة

دقيقة 15

تسديدة من سلطان الغنام لكن دفاع جدة ينقذ الموقف

دقيقة 16

ضربة جزاء لنادي النصر بعد تدخل على نواف بوشل

دقيقة 17

إلغاء ضربة الجزاء حيث ظهر أن بوشل تعثر من تلقاء نفسه بعد اصطدام قدميه ببعض

دقيقة 20

تسديدة من هارون كامارا في الشباك الجانبية

دقيقة 25

النصر مازال متقدما بهدف نظيف وسط محاولات لتسجيل الهدف الثاني

دقيقة 35

تسديدة من علي الحسن لكن دفاع جدة يتصدى مجددا

دقيقة 40

خطيييييرة جدا لكن ياسر المسيليم ينقذ مرمى جدة ببراعة

دقيقة 45

ياسر المسيليم ينقذ هدف مؤكد من تسديدة أنجيلو

نهاية الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون رد

انطلاق الشوط الثاني

دقيقة 48

عبد الرحمن غريب ينفذ ضربة ثابتة مثالية لكن في العارضة

دقيقة 59

النصر مازال متقدما على جدة بهدف نظيف

دقيقة 64

جوووول ويسلي يضيف الثاني لنادي النصر

دقيقة 67

جووول خطأ دفاعي قاتل ومدافع جدة يضع الكرة في مرماه

الحكم يلغي الهدف بسبب التسلل

دقيقة 70

جوووول الثالث لنادي النصر عن طريق المتألق جواو فيليكس

دقيقة 86

تسديدة رائعة من علي الحسن وياسر المسيليم يتصدى ببراعة

دقيقة 89

جووول الهدف الرابع للنصر عن طريق محمد سيماكان

نهاية المباراة بفوز النصر برباعية وتأهله لثمن النهائي.