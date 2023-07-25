بذكريات هدفه في يوفنتوس.. مقصية رائعة من رونالدو كادت تتقدم للنصر على باريس (فيديو)

وأعاد رونالدو ذكريات هدفه الشهير في مرمى بوفون حارس يوفنتوس، عندما كان رونالدو لاعبًا لريال مدريد وأحرز هدفًا في شباك الفريق الإيطالي من مقصية رائعة.

وخلال مباراة النصر وباريس اليوم، أضاع رونالدو هدفًا محققًا من لعبة مقصية مشابهة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس، ولكنها كانت خارج الشباك.