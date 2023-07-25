بذكريات هدفه في يوفنتوس.. مقصية رائعة من رونالدو كادت تتقدم للنصر على باريس (فيديو)
أضاع البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق نادي النصر السعودي، هدفًا محققًّا، خلال المباراة الودية بين النصر وباريس سان جيرمان في اليابان.
وأعاد رونالدو ذكريات هدفه الشهير في مرمى بوفون حارس يوفنتوس، عندما كان رونالدو لاعبًا لريال مدريد وأحرز هدفًا في شباك الفريق الإيطالي من مقصية رائعة.
وخلال مباراة النصر وباريس اليوم، أضاع رونالدو هدفًا محققًا من لعبة مقصية مشابهة لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس، ولكنها كانت خارج الشباك.
ويلعب النصر السعودي ضد باريس سان جيرمان مباراة ودية، على ملعب يانمار ستايديوم في اليابان، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.
ويقود رونالدو فريقه النصر السعودي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء، في المباراة التي تقام على هامش بطولة اليابان الدولية.
وتقام البطولة بمشاركة نادي إنتر الإيطالي ونادي سيريزو أوساكا الياباني، إلى جانب النصر وباريس.