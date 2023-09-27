فيكتور أوسيمين يرفض مصافحة زملائه في تدريب نابولي (فيديو)

وكان الفيديو، الذي تم مسحه لاحقًا من حساب النادي، تضمن مقطعا لإهدار المهاجم ضربة جزاء في مباراة الفريق أمام بولونيا، يوم الأحد الماضي، وتضمن صوتا غريبا.

وأظهر الفيديو أوسيمين وهو يطالب بركلة جزاء، بصوت غريب ومتسارع، وطالب بتنفيذها، قبل أن يسددها خارج المرمى، مع أصوات السخرية.

وخلال حضوره إلى فندق فريق نابولي قبل مباراة أودينيزي، بعد بيان وكيله بالتفكير في اتخاذ إجراء قانوني ضد النادي، رفض فيكتور أوسيمين مصافحة زملائه.

وصافح فيكتور أوسيمين مدير الفريق سانتورو، ورفض تحية ديمي وزيلينسكي رغم مبادرتهما بالتحية.