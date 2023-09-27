فيكتور أوسيمين يرفض مصافحة زملائه في تدريب نابولي (فيديو)
حضر فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي لكرة القدم، إلى مقر تدريبات ناديه دون السلام على زملائه، بسبب ما حدث من حساب النادي على منصة "تيك توك" ضده.
وكان الفيديو، الذي تم مسحه لاحقًا من حساب النادي، تضمن مقطعا لإهدار المهاجم ضربة جزاء في مباراة الفريق أمام بولونيا، يوم الأحد الماضي، وتضمن صوتا غريبا.
وأظهر الفيديو أوسيمين وهو يطالب بركلة جزاء، بصوت غريب ومتسارع، وطالب بتنفيذها، قبل أن يسددها خارج المرمى، مع أصوات السخرية.
وخلال حضوره إلى فندق فريق نابولي قبل مباراة أودينيزي، بعد بيان وكيله بالتفكير في اتخاذ إجراء قانوني ضد النادي، رفض فيكتور أوسيمين مصافحة زملائه.
وصافح فيكتور أوسيمين مدير الفريق سانتورو، ورفض تحية ديمي وزيلينسكي رغم مبادرتهما بالتحية.
يذكر أن مدير أعمال فيكتور أوسيمين أصدر بيانًا قال من خلاله إن اللاعب "يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات قانونية" ضد النادي بعد نشر فيديو سخرية من المهاجم النيجيري، ومسحه من حساب الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي على منصة "تيك توك".
وكتب روبرتو كاليندا، في بيان عبر منصة "إكس"، أن الفيديو تسبب "في أضرار حقيقية للاعب".
وأضاف: "ما حدث اليوم بواسطة حساب نابولي الرسمي في تيك توك غير مقبول. فيديو السخرية تم نشره علنًا قبل مسحه.
"نحتفظ بحقوقنا في اتخاذ إجراءات قانونية وأي طرق أخرى لحماية فيكتور".