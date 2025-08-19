بيان رسمي.. مارسيليا يعرض نجميه للبيع بعد معركة عنيفة داخل غرف الملابس

حسم أولمبيك مارسيليا الفرنسي قراره رسميا من الخلافات التي طرأت بقوة داخل الفريق في أعقاب أول مباراة في الموسم الجديد يوم الجمعة الماضي.

وتلقى أولمبيك مارسيليا الذي عزز صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالمهاجمين الأمريكي تيموتيه وياه والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، الخسارة في أول مباراة للدوري أمام ستاد رين (1 ـ 0).

وشهدت أوضاع الفريق الداخلية أزمة عنيفة تطورت بشكل متسارع وقوي عندما دخل نجم الفريق جوناثان راو في اشتباك حاد مع زميله الدولي الفرنسي أدريان رابيو داخل غرف تغيير الملابس بعد المباراة.

وتدخل اللاعب الغابوني أوباميانغ، والمدير الرياضي المهدي بنعطية، ومدرب مارسيليا روبرتو دي زيربي لفض الخلافات لكن الأزمة تطورت بعد أن استحال تجاور اللاعبين وتزاملهما في فريق واحد.

وبعد أيام قليلة من الحادثة اتخذ مجلس إدارة النادي قرارا حاسما بشأن أزمة أدريان رابيو وجوناثان راو وذلك بالإعلان عن تسريحهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان أولمبيك مارسيليا قرر إيقاف اللاعبين عن التدرب مع الفريق الأول قبل أن يضع كليهما على قائمة الانتقالات.

وقال النادي في بيان رسمي: "يُعلن نادي أولمبيك مارسيليا عن إدراج أدريان رابيو وجوناثان راو في قائمة الانتقالات خلال فترة الميركاتو الحالي".

وبرر الفريق قراره بالقول: "اتُخذ هذا القرار بناءً على سلوك غير مقبول في غرفة الملابس بعد مباراة ستاد رين، وذلك بالاتفاق مع الجهاز الفني ووفقًا لقواعد السلوك الداخلي للنادي".

وأضاف: "أبلغ النادي اللاعبيْن بالقرار مساء الاثنين، وسيتم تدارس وضعية انتقالهما وفق التطورات القادمة".

وشنت وسائل الإعلام في فرنسا هجوما لاذعا على نجم مارسيليا أدريان رابيو واعتبرت أن سلوكه الأخير كان غير مقبول، مضيفة أن اللاعب الفرنسي أساء التعامل في موسمه الثاني مع الفريق وكان التعاقد معه"استثمارا فاشلا".