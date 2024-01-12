سبورت: رافينيا سيغيب عن مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

ذكرت صحيفة "سبورت" أن البرازيلي رافينيا جناح برشلونة سيغيب عن مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد المقبل.

واضطر رافينيا للمغادرة قبل نهاية الشوط الأول من مباراة برشلونة وأوساسونا في نصف النهائي أمس الخميس، وسيخضع اليوم الجمعة للتصوير بالرنين المغناطيسي في الرياض.

وشعر رافينيا "بوخزة" في أوتار الركبة، ولهذا السبب طلب التغيير على الفور، وبعد ذلك مباشرة، وحتى دون إجراء عمليات الإحماء، دخل لامين يامال مكانه.