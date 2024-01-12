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سبورت: رافينيا سيغيب عن مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد

رافينيا لعب 20 مباراة مع برشلونة هذا الموسم سجل فيها 4 أهداف وصنع 7.

ذكرت صحيفة "سبورت" أن البرازيلي رافينيا جناح برشلونة سيغيب عن مواجهة ريال مدريد في كلاسيكو نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد المقبل.

واضطر رافينيا للمغادرة قبل نهاية الشوط الأول من مباراة برشلونة وأوساسونا في نصف النهائي أمس الخميس، وسيخضع اليوم الجمعة للتصوير بالرنين المغناطيسي في الرياض.

وشعر رافينيا "بوخزة" في أوتار الركبة، ولهذا السبب طلب التغيير على الفور، وبعد ذلك مباشرة، وحتى دون إجراء عمليات الإحماء، دخل لامين يامال مكانه.

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وكانت عودة بيدري خبرا سارا لبرشلونة لكن النادي الكتالوني تلقى خبرا سلبيا بإصابة رافينيا في العضلات في الجزء الخلفي من الفخذه.

وقالت "سبورت" إن رافينيا سيغيب أمام ريال مدريد في النهائي على ملعب الأول بارك يوم الأحد.

وأكدت الصحيفة أن رافينيا لن يعود، إلا بصعوبة، قبل مواجهة برشلونة وفياريال يوم 27 يناير؛ ما يعني غياب البرازيلي عن مباريات النادي الكتالوني أمام أونيونيستا سالامنكا في دور الـ16 من كأس إسبانيا، وأمام ريال بيتيس في الليغا.

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ولعب رافينيا 20 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بواقع 993 دقيقة سجل فيها 4 أهداف وصنع 7، علما أنه سجل 10 أهداف وصنع 12 في 50 مباراة الموسم الماضي.

وفي الوقت الحالي يغيب عن برشلونة 5 لاعبين، هم: مارك آندري تير شتيغن وجواو كانسيلو وماركوس ألونسو وجافي ورافينيا.

وبرشلونة هو البطل التاريخي لكأس السوبر الإسباني برصيد 14 لقبا مقابل 12 لقبا لريال مدريد.

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