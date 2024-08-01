ينتظر عشاق الغريمين ريال مدريد وبرشلونة كلاسيكو ناريا بين الفريقين، خلال المعسكر التحضيري، الذي يجمعهما في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيكون هذا اللقاء هو الكلاسيكو الأول للألماني هانزي فليك في قيادة برشلونة، بعد توليه المسؤولية خلفا لتشافي هيرنانديز.

وخاض فريق برشلونة مباراته الودية الأولى في معسكر بأمريكا، أمام نظيره مانشستر سيتي، وانتهت بنتيجة 4-1 لصالح البارسا بركلات الترجيح.

فيما خاض ريال مدريد مواجهة قوية ضد نظيره ميلان، فجر الخميس، انتهت بفوز الفريق الإيطالي بهدف دون رد.

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ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة برشلونة وريال مدريد، في تمام الثانية صباح يوم الأحد المقبل 4 أغسطس، وتبث المباراة عبر قناة "الكويت" الرياضية، بتعليق خالد الحدي.

ويختتم برشلونة جولته التحضيرية بمواجهة فريق ميلان يوم 7 أغسطس المقبل، فيما يختتم "الميرنغي" مبارياته بلقاء تشيلسي في اليوم ذاته.

ويبدأ هانزي فليك أولى مباريات الفريق في الدوري الإسباني يوم السبت الموافق 17 أغسطس أمام فالنسيا، بينما يفتتح ريال مدريد الموسم الجديد بمباراة أمام ريال مايوركا يوم 18 أغسطس.