هل سيكمم لاعبو ألمانيا أفواههم قبل مباراة إسبانيا؟

يذكر أن الاتحاد الألماني لكرة القدم أكد أن الفريق توصل إلى الفكرة، وذلك بعد تراجع منتخبات: إنجلترا، وألمانيا، وهولندا، ودول أوروبية أخرى، عن ارتداء شارة القيادة لدعم المثليين، والتي كانت تهدف إلى تعزيز التنوع والشمول.

وفي اليوم السابق لبدء البطولة، أطلق الفيفا مبادرة وطلب من القادة ارتداء شارة مختلفة في كل يوم من المباريات للترويج للرسائل الاجتماعية مثل "كرة القدم توحد العالم"، في حملة تدعمها الأمم المتحدة.

وواجهت البلدان عقوبات، بما في ذلك تلك ذات الطبيعة الرياضية لارتدائها شارة "دعم المثليين" الأصلية. وكان من الممكن أن يشمل ذلك - وفقًا لقواعد الفيفا - منح اللاعبين بطاقة صفراء تلقائية على الأقل.

وتواجه ألمانيا احتمال الخروج من دور المجموعات بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي حين تلعب أمام إسبانيا، يوم الأحد، بينما يعمل المدرب هانز فليك لوقت إضافي من أجل تجهيز لاعبيه بعد الهزيمة المفاجئة 2/1 أمام اليابان في افتتاح مبارياتها في المجموعة الخامسة.

وعانى المنتخب الألماني حامل لقب كأس العالم 4 مرات من قبل وودع كأس العالم من دور المجموعات، في 2018، ولأول مرة منذ أكثر من 80 عامًا والآن يواجه المصير نفسه في قطر.

وبعد أن تقدمت 1/0 بعدما هيمنت على الشوط الأول انهارت ألمانيا بعد الاستراحة ما سمح لليابان بتسجيل هدفين في وقت متأخر من المباراة بسبب سلسلة من الأخطاء الفردية منها خطأ من المدافع نيكلاس زوله في الهدف الثاني.