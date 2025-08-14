صخرة إيطالية في آنفيلد.. من هو جيوفاني ليوني صفقة ليفربول الجديدة؟ (فيديو)

توصل نادي ليفربول الإنجليزي لاتفاق نهائي لضم اللاعب جيوفاني دي ليون لتدعيم خط دفاعه في الموسم الجديد.

وكشف الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة إكس عن اتفاق ليفربول مع نادي بارما الإيطالي لضم لاعبه جيوفاني دي ليون.

ومن المقرر أن يعلن ليفربول في غضون الساعات القادمة صفقة جيوفاني دي ليون من أجل تدعيم دفاع الريدز.

من هو جيوفاني ليوني؟

يبلغ ليوني 18 عاماً وهو لاعب دولي في منتخب الشباب الإيطالي وخاض 19 مباراة رفقة شباب الأزوري ولكنه لم يلعب للمنتخب الأول.

وتخرج ليوني من صفوف فريق الناشئين بنادي بادوفا قبل رحيله في فبراير 2024 إلى سامبدوريا على سبيل الإعارة ثم انضم نهائياً في صيف نفس العام مقابل 1.5 مليون يورو.

وبعد التعاقد معه بأيام، تلقى سامبدوريا عرضاً من جانب بارما لضم اللاعب الصاعد ووافق بالفعل على رحيله مقابل 4.8 مليون يورو.

وتبلع القيمة السوقية للاعب الإيطالي 18 مليون يورو، وخاض 17 مباراة بقميص بارما وسجل هدفاً كما شارك في 12 مباراة مع سامبدوريا وسجل أيضاً هدفاً.

ويتميز ليوني بصلابته الدفاعية ليبقى صخرة إيطالية يبحث عنها ليفربول لتدعيم الخط الخلفي.