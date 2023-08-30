بعد ياسين بونو.. الهلال يتعاقد مع محمد الربيعي قادمًا من الأهلي

والربيعي ثاني حارس ينضم إلى الهلال بعد المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية السابق، في ظل أنباء عن رغبة محمد العويس في الرحيل.

ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد عشر نقاط من أربع مواجهات، بفارق نقطتين عن الاتحاد حامل اللقب والمتصدر، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما بعد غدٍ الجمعة.