بعد ياسين بونو.. الهلال يتعاقد مع محمد الربيعي قادمًا من الأهلي
أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، التعاقد مع حارس المرمى السعودي محمد الربيعي لمدة أربعة مواسم قادما من الأهلي السعودي.
وقال الهلال، عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر): "أتم مجلس إدارة شركة نادي الهلال إجراءات التوقيع مع الحارس الدولي محمد الربيعي".
وأضاف: "يمتد عقد الربيعي لأربعة مواسم رياضية وذلك حتى نهاية موسم 2026-2027".
وانضم الربيعي في 2013 إلى فرق الناشئين بالأهلي، وصعد للفريق الأول في 2018، قبل أن يلعب معارا في صفوف الباطن لموسم واحد.
والربيعي ثاني حارس ينضم إلى الهلال بعد المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية السابق، في ظل أنباء عن رغبة محمد العويس في الرحيل.
ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد عشر نقاط من أربع مواجهات، بفارق نقطتين عن الاتحاد حامل اللقب والمتصدر، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما بعد غدٍ الجمعة.