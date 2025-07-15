ملكة جمال المراهقات تبرئ لامين يامال من "اتهام خطير"

تحوّل حفل عيد الميلاد الثامن عشر لنجم برشلونة الواعد، لامين يامال، إلى أزمة إعلامية تهدد سمعته، بعد اتهامات من عارضة أزياء إسبانية تتعلق بشروط "مثيرة للجدل" لحضور الحفل، قبل أن تتراجع عن تصريحاتها وتؤكد أنها لم تُوجّه اتهامات مباشرة لأي شخص.

وأثار الحفل الفاخر الذي نظّمه نجم برشلونة لامين يامال بمناسبة بلوغه 18 عامًا، جدلًا واسعًا في الإعلام الإسباني، بعد تسريب تفاصيل اعتُبرت "مستفزة"؛ ما دفع إحدى الحاضرات إلى التراجع عن اتهاماتها.

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الحفل، الذي أُقيم في قصر ذي طابع مستوحى من أفلام المافيا، ضم عددًا من المشاهير، مثل المغني أوزونا، واليوتيوبر IShowSpeed، والمؤثرة مارتا دياز، إضافة إلى زملاء يامال في الفريق.

وعلى الرغم من منع الهواتف وتقييد التسجيلات، إلا أن تفاصيل الحفل تسرّبت، ومنها ما أثار انتقادات حادة.

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اتهامات ثم تراجع

كانت العارضة الإسبانية كلاوديا كالفو، الحاصلة على لقب "ملكة جمال المراهقات في إسبانيا 2021"، قد ذكرت لقناة Tardear TV أنها تلقت عرضًا ماليًا بقيمة 20 ألف يورو لحضور الحفل.

وأشارت إلى أن منظمي الحفل اشترطوا أن تكون شقراء، وتمتلك مقاسات جسدية محددة، وأن تكون "متاحة 24 ساعة".

وقالت: "لم يوضحوا المطلوب بالضبط، لكنهم طلبوا مظهرًا معينًا".

لكن كالفو تراجعت لاحقًا عن تصريحاتها عبر إنستغرام، مؤكدة أنها نقلت ما سمعته دون اتهام أي شخص بعينه، واعتذرت عن أي "سوء فهم".

وجاء في بيانها: "أوضح رسميًا أنني مجرد ناقلة للمعلومات، ولم أذكر أسماء أو أتهم أحدًا. أعتذر إذا أُسيء تفسير كلامي".

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جدل يتصاعد

لم تتوقف الأزمة عند هذا الحد، حيث أظهرت صور من الحفل وجود مؤدين قصيري القامة للترفيه؛ ما أثار غضب جمعية ADEE الداعمة لحقوق المصابين بخلل التنسج العظمي، التي وصفت المشهد بـ"المهين" و"غير المقبول"، وهددت باتخاذ إجراءات قانونية لانتهاك قانون مكافحة التمييز.

من جهته، دافع أحد المؤدين عن الحفل في تصريح لراديو RAC1، قائلًا: "لم يُهنّا أحد، نحن مؤدون محترفون قدّمنا عروض رقص وسحر وخدمة المشروبات. الجدل حدث فقط لأن الحفل كان ليامال".

يُذكر أن لامين يامال لم يعلّق حتى الآن على تصريحات كالفو أو انتقادات الجمعية.