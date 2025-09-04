هناك سببان.. هل يمنع كريستيانو رونالدو تقديم الكحول في حفل زواجه؟

كتب – نور الدين ميفراني

منذ إعلان جورجينا رودريغيز خطوبتها على الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، يوم الـ11 من أغسطس الماضي عبر منشور في صفحتها على "إنستغرام"، يدور الحديث عن موعد الزفاف المرتقب ومكانه وإجراءاته.

وخلال الأيام الأخيرة كانت علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا حديث العالم خصوصًا بعدما نشرت عارضة الأزياء والمؤثرة الأرجنتينية المولد صورة على إنستغرام للخاتم الماسي المذهل الذي وضعه "الدون" في إصبعها، حيث وافقت البالغة من العمر 31 عامًا على طلب الزواج الذي طال انتظاره.

لكنَّ هناك أخبارًا تتحدث عن أن حفل الزفاف سيشهد عدم تقديم قطرة واحدة من الكحول للضيوف، وذلك لأسباب خاصة بالنجم البرتغالي.

ويعتني الأسطورة البرتغالي بجسده بشكل خاص ويملك أسلوب حياة دقيقا ويهتم بنظامه الغذائي بشكل دقيق للغاية، وبالتالي هو لا يشرب الكحول ولا يستعملها، ولذلك ظل على قمة كرة القدم العالمية ولعب في أكبر الأندية، مثل: مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس وحاليا النصر السعودي.

ولأنه لا يقترب من الكحوليات فمن المحتمل ألا يقدمها في حفل زفافه لضيوفه.

كما أنَّ هناك سببا ثانيا وراء عدم حبه للكحول والحديث عن عدم تقديمه في حفل الزفاف المرتقب، يتعلق الأمر بوعد قطعه على نفسه بسبب والده الراحل.

ومن المعروف أن المشروبات الكحولية دمرت حياة والده، وكان شاهدا عليها وهو صغير ولذلك كرهها وقرر عدم شربها أو الاقتراب منها.

الوعد الذي قطعه على نفسه والنظام الغذائي المتبع يدفعان كريستيانو رونالدو نحو حفل زفاف دون كحول قد تكون سابقة في حفلات زفاف نجوم العالم لكرة القدم.

ورغم أنه لا يوجد شيء، حتى الآن، يؤكد أن حفل الزفاف لن يشهد تقديم الكحول، لكن الموضوع أصبح مثار حديث قوي في عالم الرياضة، لأنه سيكون رسالة مهمة للانضباط والاحترام.

وأكدت تقارير صحفية سابقة أن حفل زفاف رونالدو وجورجينا سيقام عقب نهاية كأس العالم 2026، كما كشف مصدر مقرب من الثنائي أن رونالدو يخطط لحفل ضخم مع تحضيرات خاصة وضيوف من مختلف أنحاء العالم.