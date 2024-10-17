تصفية حسابات.. وليد الفراج ينتقد ردود الفعل بعد تعادل "الأخضر"

انتقد الإعلامي السعودي، وليد الفراج ردود فعل عدد من الجماهير، عقب تعادل "الأخضر" أمام البحرين يوم الثلاثاء الماضي في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال.

"الأخضر" تعادل سلبيا مع البحرين لتستمر النتائج المتذبذبة للمنتخب السعودي، في المرحلة النهائية لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

وتحتل السعودية المركز الثالث في مجموعتها، بفارق الأهداف عن أستراليا صاحبة المركز الثاني.

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وقال الفراج في برنامج "أكشن مع وليد" إن المناقشات بين الجماهير كشفت عن وجود تربص، حيث كانت أشبه بـ"التواجد في سيرك".

وقال الفراج: "تداخلت الميول التنافسية بين الجمهور في الدوري المحلي، للحكم على لاعبين زملاء في المنتخب السعودي، وهو أمر غير مبرر".

وأوضح: "يُفترض أن يتم النقاش حول 3 محاور فقط، الأول هو النقص الشديد في المواهب بين اللاعبين السعوديين، وما هي أسبابه".

أما المحور الثاني فقال الفراج: "هناك صدمة وجدتها، حينما طالب الجمهور بوجود مدرب مواطن على غرار منتخبات عربية كبيرة، ولكن اكتشفنا أننا لا نمتلك سوى صالح المحمدي مدرب نادي الحزم، وبالتالي لا يوجد أي خيارات مطلقا في هذا الجانب".

وعن المحور الثالث قال: "الهجوم الشخصي الذي تعرض له ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي، وكأن هناك من يقول لدي مرشح بديل، بالإضافة إلى الهجوم على حسين الصادق مدير إدارة المنتخب، وهو انتقاد لا علاقة له بالمنتخب، بل هي تصفية حسابات معهما".

وتابع الفراج تصريحاته قائلا: "الهجوم على سالم الدوسري كان غير منطقي، ولم يتعرض أحد للإساءة كما حدث له".

وأهدر سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي ركلة جزاء أمام البحرين، تصدى لها الحارس إبراهيم لطف الله.

وواصل الفراج انتقاده لمن هاجموا سالم الدوسري وقال: "ما تتذكرون له شيء ولا حتى أمام الأرجنتين، كل هذا بسبب ركلة جزاء".

وعما يقال بأنه يلعب مع ناديه الهلال أفضل من المنتخب قال الفراج: "ليه مع الهلال أفضل لأنه يلعب مع مجموعة قوية وجودتهم عالية، عكس المنتخب".

يذكر أن المنتخب السعودي، سيحل ضيفًا على أستراليا في الجولة المقبلة، من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026.

ويتأهل صاحبا أول مركزين في كل مجموعة بعد نهاية المرحلة الثالثة مباشرة إلى كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

فيما يتقدم صاحبا المركزين الثالث والرابع إلى المرحلة الرابعة في التصفيات.