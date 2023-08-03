صفق له.. بيلينغهام يتفاعل مع تمريرة توني كروس الرائعة لفينيسيوس (فيديو)

تفاعل جود بيلينغهام لاعب خط وسط ريال مدريد الجديد مع تمريرة زميله توني كروس لفينيسيوس جونيور خلال مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الودية ضمن الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وخسر ريال مدريد 3/1 أمام يوفنتوس في ختام مبارياته بالجولة التحضيرية.

كان ريال مدريد خسر أيضًا أمام برشلونة بثلاثية دون رد بعد أن فاز على ميلان ومانشستر يونايتد.

وقدَّم كروس واحدة من تمريراته المميزة لفينيسيوس جونيور خلف دفاعات يوفنتوس حيث استغلها المهاجم البرازيلي وسجل في مرمى الفريق الإيطالي.

وظهر بيلينغهام في فيديو يصفق لتوني كروس بعد التمريرة مباشرة وأثناء اللعب.