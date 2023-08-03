صفق له.. بيلينغهام يتفاعل مع تمريرة توني كروس الرائعة لفينيسيوس (فيديو)
تفاعل جود بيلينغهام لاعب خط وسط ريال مدريد الجديد مع تمريرة زميله توني كروس لفينيسيوس جونيور خلال مباراة ريال مدريد ويوفنتوس الودية ضمن الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وخسر ريال مدريد 3/1 أمام يوفنتوس في ختام مبارياته بالجولة التحضيرية.
كان ريال مدريد خسر أيضًا أمام برشلونة بثلاثية دون رد بعد أن فاز على ميلان ومانشستر يونايتد.
وقدَّم كروس واحدة من تمريراته المميزة لفينيسيوس جونيور خلف دفاعات يوفنتوس حيث استغلها المهاجم البرازيلي وسجل في مرمى الفريق الإيطالي.
وظهر بيلينغهام في فيديو يصفق لتوني كروس بعد التمريرة مباشرة وأثناء اللعب.
عودة مع شكوك
وسيعود ريال مدريد الليلة إلى إسبانيا استعدادًا للموسم المحلي، لكن مع شكوك كبيرة حول الفريق بعد الأداء المخيب أمام برشلونة ويوفنتوس.
واستقبل ريال مدريد 7 أهداف خلال 4 مباريات خاضها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال كارلو أنشيلوتي إن الجولة الأمريكية كانت إيجابية رغم أن الفريق يحتاج إلى التحسن على الجانب الدفاعي خاصة بعد استقبال هذا الكم الكبير من الأهداف.
وشدَّدت صحيفة آس على حاجة ريال مدريد لتدعيم خط الهجوم، حيث عنونت "فينيسيوس وحده لا يكفي" بينما طالبت صحيفة ماركا بالإسراع في عملية التعاقد مع كيليان مبابي.
وسبق أن أعلن أنشيلوتي عن رضاه عن التشكيل الحالي للفريق، لكن تقارير قالت إن المدرب ما زال يطالب بالتعاقد مع مهاجم كبير حيث يطلق تصريحات معاكسة في العلن لبث الثقة في لاعبي الفريق.
وخسر ريال مدريد الموسم الماضي الدوري الإسباني لصالح برشلونة، كما غادر دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام مانشستر سيتي لكنه حقق لقبي كأس العالم للأندية وكأس الملك.