قال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم اليوم الجمعة، إن كاسبر هيولماند مدرب المنتخب استقال من منصبه بعد فشل الفريق في تحقيق أي فوز في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" التي أقيمت في ألمانيا مؤخرًا.

وخاض منتخب الدنمارك سبع مباريات متتالية في بطولات كبرى (كأس العالم 2022 وبطولة أوروبا 2024) دون أي انتصار مع إحراز ثلاثة أهداف فقط.

وخرج المنتخب الدنماركي من البطولة الأوروبية بعد هزيمته 2-صفر أمام ألمانيا صاحبة الضيافة في دور 16 وقيل إن سبب التعثر يعود لتراجع القوة الهجومية للفريق.

وقال الاتحاد الدنماركي لكرة القدم إن المساعد مورتن فيهورست سيتولى تدريب الفريق بصفة مؤقتة حتى 2025.

وقال المدرب المستقيل (52 عاما) في بيان "بذلت قصارى جهدي من أجل تحقيق النجاح وحث الجمهور على تشجيع الفريق وتمثيل بلادي هو أعظم شيء حسب تصوري.

وتابع: "عندما أنظر للأمور قبل عامين من نهائيات كأس العالم 2026 أشعر أنه من الأفضل للمنتخب تولي وجه جديد وأفكار جديدة المهمة حتى يتسنى كتابة فصل جديد كبير في مسيرة هذا الفريق الرائع".

وأضاف هيولماند "لهذا من الأفضل أن يتولى شخص آخر قيادة هذا الفريق في المرحلة المقبلة والمهم ليس أنا بل مصلحة المنتخب".

وقاد هيولماند المنتخب الدنماركي للوصول لقبل نهائي بطولة أوروبا 2020 كما نسب إليه الفضل في مسيرته المتميزة في تصفيات نسخة 2024.

واحتل المنتخب الدنماركي المركز الأخير بين فرق مجموعته في الدور الأول بكأس العالم 2022 في قطر رغم أنه كان في صدارة مجموعته في التصفيات

ورحل أيضًا غاريث ساوثغيت عن تدريب منتخب إنجلترا عقب نهاية بطولة اليورو رغم تأهل منتخب الأسود الثلاثة إلى المباراة النهائية.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب "يورو 2024" بعد تغلبه في اللقاء النهائي على حساب إنجلترا بنتيجة 2-1.

وحقق الإسبان لقب اليورو للمرة الرابعة في تاريخه بعدما فاز باللقب القاري من قبل في نسخ 1964 و2008 و2012.

وأصبح المنتخب الإسباني الأكثر تتويجًا باللقب الأوروبي عبر تاريخ البطولة متفوقًا على ألمانيا التي كانت تتقاسم الصدارة معه برصيد 3 ألقاب.