كنز فقد بريقه في برشلونة
حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على نظيره خيتافي في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني بأربعة أهداف دون رد.
الفوز تحقق بفضل الأداء الرائع للنادي الكتالوني لكافة نجوم الفريق صاحب المركز الثاني حاليًا في ترتيب الليغا، لكن من المذهل حقًا أن لاعبا مثل إلكاي غوندوغان لم يصنع أي هدف في تلك المواجهة، بالرغم من تقديمه لخمس تمريرات مفتاحية.
غوندوغان كان مقدرًا له أن يكون صاحب مساهمة تهديفية أعلى هذا الموسم، لكن يبدو أن الخط الأمامي لبرشلونة له رأي آخر.
رقم فريد لغوندوغان
نجم منتخب ألمانيا يقدم موسما أولا طيبا للغاية رفقة برشلونة، بالرغم من كل الانتقادات التي يتلقاها في الكثير من الأوقات بقلة الحسم وعدم مساهمته تهديفيًا بشكل كبير.
لكن على جانب آخر، لو نظرنا لأرقام غوندوغان سنجد أن النجم الألماني قد وصل إلى رقم لم يصل له أي لاعب آخر هذا الموسم في الدوريات الأوروبية الكبرى على مستوى صناعة الفرص.
غوندوغان أصبح أول من يصل إلى صناعة 100 فرصة في الموسم الجاري، في رقم لم يسبقه له أي لاعب في كافة الدوريات الكبرى، لا كيفن دي بروين، ولا محمد صلاح، ولا أولي واتكينز، متصدر قائمة صناع الأهداف، ولا ليروي ساني وفلوران فيرتز ثنائي الدوري الألماني، ولا حتى المتألقان ماركوس تورام نجم إنتر، وأليخاندرو جيرمالدو، ظهير باير ليفركوزن.
أهداف لا تعكس عدد الفرص
لا يخفى على أحد أن برشلونة يعاني بشكل واضح في الموسم الجاري، المعاناة جلية في الدفاع، لكنها في الهجوم أيضًا تمنح جماهير الفريق الكتالوني أوقاتًا عصيبة.
كم من فرص أهدرها نجوم برشلونة هذا الموسم كانت كفيلة بمنح الفريق مكانًا أفضل في المنافسة على كافة المسابقات، في الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا.
وكم من المرات كان الفريق متقدمًا في النتيجة وخسر تقدمه بسبب هفوات هجومية أضاعت مضاعفة الأهداف، ليأتي المنافس بهدف التعديل في وقت صعب يستحيل أحيانًا التعديل من بعده.
برشلونة حاليًا بعد رباعية خيتافي هو صاحب الهجوم الأقوى في الدوري الإسباني بـ56 هدفًا، لكن ذلك لا يعكس عدد الفرص التي تتاح للنادي الكتالوني مقارنة بغيره من الأندية.
مأساة غوندوغان
قلة أهداف برشلونة نسبيًا بالنظر لعدد الفرص التي تتاح للفريق ينعكس بشكل واضح على أرقام غوندوغان فيما يتعلق بالمساهمات التهديفية.
غوندوغان الذي أصبح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يصل إلى صناعة الفرصة رقم 100 هذا الموسم في كل البطولات، كما أشرنا بالأعلى، لا يتواجد حتى في قائمة أعلى 40 لاعبًا صناعة للأهداف في نفس المسابقات المشار إليها.
القائمة التي يتصدرها أولي واتكينز، لاعب أستون فيلا، بـ12 صناعة، ويتواجد فيها أمثال محمد صلاح وكيران تريبيير وماركوس تورام في أفضل 10 لاعبين، يحتل غوندوغان فيها المركز الـ41 مكررا بجوار باولو ديبالا، الذي لعب تسع مباريات أقل وغيره ممن لا يملكون نفس السجل من صناعة الفرص.
الخلاصة
غوندوغان كان من المفترض أن يتصدر قائمة أفضل صناع الأهداف هذا الموسم، وإن لم يحدث ذلك فأضعف الإيمان كان يجب أن يتواجد في المراكز الـ10 الأولى، لا أن يذهب للمركز الـ44 بنصف عدد صناعات المتصدر أولي واتكينز.
لكن أزمات الهجوم في برشلونة منعت الألماني من تحقيق قدره، وربما سيتحسن الأمر قليلًا فيما هو قادم من الموسم، حيث ارتفعت وتيرة صناعاته بالفعل منذ بداية العام الجديد، بواقع النصف تقريبًا، حيث صنع 3 أهداف منذ يناير 2024، لكن مهما حدث فلن يعوضه ذلك عما فاته طوال النصف الأول من الموسم وربما لن يلحق بركب أصحاب المقدمة أبدًا.