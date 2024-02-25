كنز فقد بريقه في برشلونة

حقق برشلونة فوزًا كبيرًا على نظيره خيتافي في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني بأربعة أهداف دون رد.

الفوز تحقق بفضل الأداء الرائع للنادي الكتالوني لكافة نجوم الفريق صاحب المركز الثاني حاليًا في ترتيب الليغا، لكن من المذهل حقًا أن لاعبا مثل إلكاي غوندوغان لم يصنع أي هدف في تلك المواجهة، بالرغم من تقديمه لخمس تمريرات مفتاحية.

غوندوغان كان مقدرًا له أن يكون صاحب مساهمة تهديفية أعلى هذا الموسم، لكن يبدو أن الخط الأمامي لبرشلونة له رأي آخر.