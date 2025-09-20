الأردني إبراهيم صبرة يسجل هدفا خياليا في شباك بشكتاش (فيديو)

سجل المهاجم الأردني إبراهيم صبرة، لاعب فريق غوزتيبي، هدفا مذهلا في شباك منافسه بشكتاش خلال المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري التركي لكرة القدم.

وجاء هدف صبرة الرائع في الدقيقة 84، عندما وصلت كرة عرضية إليه داخل منطقة الجزاء، فارتقى لها برأسه وسددها بقوة نحو المرمى، لكنها ارتطمت بالعارضة وعادت إليه مجددا، ليكمل اللقطة بضربة مقصية مزدوجة رائعة استقرت على إثرها الكرة في الشباك، لتشعل تشجيعا وتصفيقا هائلا من الجماهير ومعلق المباراة، الذي أخذ يردد اسمه بقوة.

وأسهم الهدف الرائع في فوز غوزتيبي بثلاثية نظيفة، رفع بها رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز.

ويخوض إبراهيم صبرة حالياً رحلة احترافية مع ناديه التركي الجديد، إذ اقتصر تواجده حتى الآن على الدخول بديلاً في مختلف مباريات الدوري، غير أنّ الهدف الذي سجله أمام بشكتاش قد يمنحه دفعة قوية داخل غرفة الملابس، ما يفتح أمامه المجال لنيل فرص أكبر في قادم الجولات، أملاً بأن يواصل تطوير مستواه ليكون جاهزاً للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

وشهد الموسم الحالي حرص عدد من اللاعبين الأردنيين على خوض تجارب احترافية خارج أسوار الدوري المحلي؛ سعياً لرفع مستوى تنافسيتهم والاحتكاك ببطولات أقوى.