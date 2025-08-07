شعبية النصر السبب.. تعليق ناري حول سبب انسحاب الهلال من السوبر السعودي

أدلى الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل بتعليق ناري عن انسحاب نادي الهلال السعودي من بطولة السوبر السعودي، التي ستقام خلال أيام في هونغ كونغ.

وجاء تعليق المريسل بعدما استهل الهلال السعودي مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد بفوز كاسح على نظيره الألماني بالينغن 6-1، يوم الأربعاء، في معسكره الخارجي بألمانيا، في مواجهة شهدت مشاركة العديد من اللاعبين الأساسيين.

أخبار ذات علاقة داروين نونيز يفجر جدلا عارما في الهلال السعودي

أخبار ذات علاقة نتيجة وملخص وأهداف مباراة الهلال السعودي وبالينغن الألماني الودية

وحاول سيموني إنزاغي، المدير الفني للهلال، تجربة العديد من العناصر على مدار المباراة، وذلك من خلال الدفع بتشكيلتين مختلفتين في الشوطين الأول والثاني.

ومن المقرر أن يخوض الهلال مباراة ودية جديدة خلال معسكره الخارجي، عندما يواجه آراو السويسري، الأحد المقبل.

واعتذر الهلال عن المشاركة في السوبر السعودي بسبب ضغط الموسم وحصول اللاعبين على راحة عقب كأس العالم للأندية.

أخبار ذات علاقة المحترف الحائر.. موعد حسم مستقبل نجم الهلال السعودي

ويستضيف ملعب هونغ كونغ الدولي جميع المباريات بداية من الـ19 من أغسطس الجاري والنهائي الذي سيقام يوم الـ23 من أغسطس.

وبسبب هذا الأمر، وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم الهلال 500 ألف ريال وحرمانه من المشاركة في النسخة المقبلة من كأس السوبر.

وسيشارك الأهلي بدلًا من الهلال في البطولة، حيث سيواجه نظيره القادسية في نصف النهائي، بينما يواجه النصر فريق الاتحاد في اليوم السابق.

وقال المريسل عبر حسابه على منصة "إكس"، حيث نشر صورة من نتيجة لقاء الهلال الودية ضد بالينغن: "نفترض أن الهلال لم ينسحب من كأس السوبر، المنطق أنه إذا بدأ معسكره بمثل التوقيت الحالي ولعب مباراة ودية كهذه أنه يكون جاهزًا لمباراة القادسية ويكون لاعبوه حصلوا على الإجازة الممنوحة لهم".

وأضاف: "من وجهة نظري الانسحاب من البطولة لم يكن بهدف إراحة الفريق بل من شعبية النصر العالمية".

وكانت تقارير سابقة ربطت انسحاب الهلال من البطولة بسبب انتظار الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد النصر، افتتاح متحفه في هونغ كونغ، وهو ما اعتبره مسؤولو "الزعيم" أمرا سيؤثر في شعبية الفريق.