ميتلاند يعلن نهاية موسم إمام عاشور وعودته إلى مصر للعلاج

أعلن ميتلاند المنافس في دوري الدرجة الأولى الدنماركي لكرة القدم، اليوم السبت، انتهاء موسم لاعبه المصري إمام عاشور وعودته إلى بلاده لتلقي العلاج وإعادة التأهيل.

وقال ميتلاند، صاحب المركز الثامن بين 12 فريقًا بالدوري المحلي، عبر موقعه على الإنترنت، إن عاشور البالغ من العمر 25 عامًا أصيب خلال الشوط الأول من مواجهة فيبورغ، يوم الإثنين الماضي، وغادر الملعب.