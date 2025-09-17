من المعيب ألّا يحققها.. تعليق ناري حول مشاركة النصر السعودي في "آسيا 2" (فيديو)

أدلى الإعلامي الرياضي نايف القاضي بتعليق ناري على مشاركة النصر السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا 2، والتي تنطلق، مساء اليوم الأربعاء، بملاقاة استقلال دوشنبه، والتي ستقام ضمن منافسات الجولة الأولى على ملعب الأول بارك.

وتشهد مباراة النصر واستقلال دوشنبه غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب رغبة الجهاز الفني في إراحته عن بعض مباريات دوري أبطال آسيا 2.

أخبار ذات علاقة النصر السعودي يرصد مبلغا خرافيا لضم نجم مانشستر سيتي

أخبار ذات علاقة كيف حمى رجال كريستيانو رونالدو النصر السعودي من "ورطة الهلال"؟

ويشارك "العالمي" في بطولة دوري أبطال آسيا 2، بعدما احتل المركز الثالث في الدوري السعودي الموسم الماضي، حيث لم يتأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، البطولة الأكبر في آسيا.

ويلعب النصر في المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا 2، إلى جانب كل من الزوراء العراقي، استقلال دوشنبه الطاجاكستاني، وغوا الهندي.

وقال نايف القاضي في تصريحات تلفزيونية: "الفريق الكبير يشارك في أي بطولة ويحصدها، سيكون من المعيب ألا يحقق النصر هذه البطولة حتى بالصف الثاني؛ لأنها ستحسب كبطولة آسيوية في كل الأحوال والتاريخ قد يغير أهميتها".

وأضاف: "الاستقلال فريق غير سهل ولعب 15 مباراة ولاعبوه جاهزون بدنيا، وسجل 25 هدفا وهو الثاني في جدول الدوري الأوزبكي، ولذلك هو فريق ثقيل، والنصر عليه ترتيب الأولويات في الدوري ثم البطولة الآسيوية، وهي بطولة مهمة وستحسب عليه إذا لم تحقق، وستكون في السجل التاريخي، ومن العيب أن يفوز عليه فريق في هذه البطولة، حتى لو لعب بالصف الثاني، فهو يمتلك لاعبين أقوياء".