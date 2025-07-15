تحوّل مذهل.. ليفربول ينقض على فينيسيوس جونيور

كشفت تقارير إعلامية عن تحول مذهل قد يحدث في مسيرة فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، الذي يواجه أزمة مع إدارة "الميرنغي" في الوقت الحالي، ويحيط الغموض بمستقبله مع الفريق.

ويرتبط فينيسيوس بعقد مع الفريق الملكي يمتد حتى 30 يونيو 2027، وتتواصل التكهنات بشأن محادثات التوقيع على عقد جديد.

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وأفادت التقارير أخيرًا بأن ريال مدريد توصل إلى اتفاق شفهي مع فينيسيوس بشأن عقد جديد سيجعله اللاعب الأعلى أجرًا في الفريق.

وزعمت التقارير حينها أن توقيع النجم البرازيلي على عقده الجديد سيكون عقب عودته من عطلته الصيفية، وسيتم الإعلان عن الأمر.

وبحسب ما أفاد الصحفي الرياضي خورخي بيكون، فإنه تم تعليق تجديد عقد فينيسيوس حاليًا، ومن غير المتوقع الإعلان عن أي جديد خلال الفترة المتبقية من الصيف.

وأضاف أنه لن يكون هناك أي مستجدات بشأن تجديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة، وقد تم تأجيل كل شيء إلى موسم 2025/2026.

وارتبط فينيسيوس في وقت سابق بإمكانية مغادرة ريال مدريد مع وجود اهتمام جاد من جانب الدوري السعودي، لكن البرازيلي رفض فكرة الرحيل متمسكًا بالاستمرار مع النادي الملكي.

وزادت التكهنات حول "فيني" في ظل تألق الفرنسي كيليان مبابي بقميص ريال مدريد منذ انضمامه في الصيف الماضي بصفقة انتقال حر من باريس سان جيرمان.

ليفربول يدخل على الخط

وفي ظل حالة التوتر لدى اللاعب، يبدو أن نادي ليفربول قرر استخدام هذا الأمر ودخل على خط المفاوضات لضم النجم البرازيلي.

ووفقًا لما ذكره موقع "DefensaCentral"، فإن النادي الإنجليزي مستعد لتقديم مبلغ فلكي يُقدر بحوالي 130 مليون يورو (100 مليون ثابت و30 مليونا كمتغيرات)؛ من أجل التعاقد مع الجناح البرازيلي، مستغلًا نية النادي التخلي عن لويس دياز.

وفي حال رحل الكولومبي عن ليفربول مقابل ما يقارب 90 مليون يورو، فإن جزءًا من هذا المبلغ سيُستخدم مباشرة لمحاولة إقناع فينيسيوس بالقيام بخطوة انتقال كبيرة.

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وكرر فينيسيوس مرارًا رغبته في البقاء بالعاصمة الإسبانية، لكن تقارير حديثة تشير إلى أن الخلافات المالية تُبطئ من تقدم المفاوضات.

ويُعد كل من ريال مدريد وليفربول من أكبر الأندية في العالم، وهما عازمان على تحقيق موسم ناجح في 2025/2026، إذ يسعى الميرنغي، تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو، لاستعادة لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، بينما يطمح "الريدز"، بقيادة مدربه آرني سلوت، إلى الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

وقد كان الفريقان نشطين في سوق الانتقالات الصيفية، وقاما بتدعيم صفوفهما بعدد من الصفقات الجديدة؛ فقد ضم ريال مدريد هذا الصيف كلًا من ترينت ألكسندر-أرنولد، دين هويسن وألفارو كاريراس، على أن ينضم فرانكو ماستانتوونو إلى فريق ألونسو في أغسطس المقبل عندما يبلغ 18 عامًا.

أما ليفربول، فقد دعم تشكيلته بعدة لاعبين جدد، هم: فلوريان فيرتز، ميلوش كيركيز، جيريمي فريمبونغ، أرمين بيتشي، فريدي وودمان وجورجي مامارداشفيلي.