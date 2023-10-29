"مرحبًا يا طفل".. كشف تفاصيل نقاش بيلينغهام وغافي (صورة وفيديو)

كشفت صحيفة "ديفينسا سنترال" عن الحوار الذي دار بين جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، وغافي، لاعب برشلونة، في إحدى اللقطات التي نقلتها القنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإسباني.

وشهد اللقاء عدة تدخلات من غافي أمام بيلينغهام في محاولة لمنعه من الوصول لمرمى الفريق الكتالوني، وهو ما فشل فيه في النهاية، حيث سجل النجم الإنجليزي هدفين.

ووفقا للصحيفة، فإن بيلينغهام قال لغافي بعد دفعه بشكل مستمر: "مرحبًا يا طفل، لا تدفعني بعد الآن، لقد دفعتني 4 مرات متتالية".

فيما قالت تقارير أخرى، إن بيلينغهام، قال لنجم برشلونة: "عليك بالهدوء، عليك بالهدوء يا أخي، حسنًا؟".