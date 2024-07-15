فوضى نهائي كوبا أمريكا تفجر غضب شقيق غارناتشو

عبر شقيق نجم منتخب الأرجنتين أليخاندرو غارناتشو، عن غضبه الشديد نتيجة الفوضى التي شابت مباراة نهائي كوبا أمريكا 2024 التي تجمع بين منتخبي كولومبيا والأرجنتين فجر الاثنين على ملعب "هارد روك" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتأجل انطلاق اللقاء لما يقرب من 75 دقيقة بسبب أزمة تنظيمية نتيجة دخول مشجعين لا يحملون تذاكر حضور اللقاء، بينما انتظر في الخارج العديد من المشجعين، رغم امتلاكهم تذاكر رسمية لحضور المباراة.

وتنطلق المباراة في الساعة الرابعة والربع فجر الاثنين بتوقيت مكة المكرمة بحسب الأنباء الواردة من ملعب المباراة.

وكتب روبرتو غارناتشو شقيق نجم الأرجنتين عبر حسابه بمنصة إكس "كم هو مخجل ما قام به اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول".

وأضاف "لم تتمكن العديد من العائلات من الدخول إلى الملعب. هذا أمر لا يصدق!".

وتابع "لقد كنا مع عائلة أكونيا خارج الملعب، بعيدًا عن المشاجرات. هذا أمر مزعج للغاية وأنا لا أستطيع تحمله أكثر من ذلك".

وشهدت بطولة كوبا أمريكا مشاكل تنظيمية عديدة على رأسها الاشتباكات التي جرت بين جماهير كولومبيا ولاعبي أوروغواي عقب لقاء نصف نهائي البطولة التي انتهت بفوز كولومبيا بنتيجة 1-0.