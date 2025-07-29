أول صورة لرمضان صبحي بعد إخلاء سبيله (شاهد)

أمرت النيابة العامة في مصر بإخلاء سبيل رمضان صبحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي بيراميدز، المتهم في قضية تزوير، بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه داخل مطار القاهرة الدولي لدى عودته من تركيا، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده.

يُذكر أن نادي بيراميدز كان يُقيم معسكرًا تدريبيًا في تركيا استعدادًا للموسم الكروي الجديد (2025-2026)، المقررة انطلاقته في 8 أغسطس المقبل.

وتم القبض على صبحي، فجر اليوم الثلاثاء، قبل الإفراج عنه مساء نفس اليوم.

وأكد مصدر مقرّب من اللاعب لـ"إرم نيوز" أن "النيابة العامة أخلت سبيل رمضان صبحي من سرايا النيابة بكفالة 100 ألف جنيه".

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وكان موقع "إرم نيوز"، قد انفرد، في وقت سابق، بأن رمضان صحبي سيخرج من النيابة، حيث نفى مصدر ما تردد عن اتهام اللاعب بأي مخالفات أو احتجازه، موضحًا أن "النيابة استدعت رمضان صبحي أكثر من مرة للتحقيق معه في التهمة المنسوبة إليه، لكن العنوان المُدرج في الاستدعاءات كان خاطئًا، حيث إن اللاعب لم يعد مقيمًا فيه منذ أكثر من 5 سنوات، مما أدى إلى عدم تلقيه الاستدعاءات".

وأضاف المصدر: "بناءً على ذلك، صدر قرار بضبط وإحضار اللاعب، وعقب وصوله إلى مطار القاهرة قادمًا من المعسكر التدريبي مع فريقه، تم التحفظ عليه لتنفيذ القرار، وسيخرج"، وهو ما حدث بالفعل.

وفيما يلي صورة رمضان صبحي بعد خروجه