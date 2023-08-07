وكيل محمد صلاح يرد على تقارير رحيل اللاعب عن ليفربول
حرص رامي عباس، وكيل أعمال الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الرد على التقارير التي ربطت اللاعب بالرحيل عن "الريدز" خلال الميركاتو الجاري، في ظل تلقيه عدة عروض من الدوري السعودي للمحترفين.
وكانت تقارير صحفية ذكرت أن النجم المصري يعد هدفًا لنادي الاتحاد السعودي، بعد الخروج من ربع نهائي البطولة العربية، إذ يستهدف الفريق تعزيز صفوفه للحفاظ على لقب الدوري السعودي، والمنافسة على دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.
وقال رامي عباس، عبر حسابه الموثق على منصة "إكس"، اليوم الاثنين: "لو كنا نفكر في مغادرة نادي ليفربول لما جددنا العقد في الصيف الماضي، محمد صلاح لا يزال ملتزمًا مع الريدز".
وكان يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، خسر اثنين من لاعبيه لمصلحة الدوري السعودي، إذ انضم جوردان هندرسون إلى الاتفاق تحت قيادة جيرارد، بينما رحل فابينيو إلى الاتحاد، وكلا الناديين يرغب في ضم محمد صلاح.
ويعيش صلاح فترة رائعة في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى ليفربول في 2017 قادمًا من روما، وسجل 137 هدفًا في 218 مباراة، وساعد ليفربول في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي في 2020 بعد غياب دام 30 عامًا.
كما فاز النجم المصري بجميع البطولات الممكنة مع ليفربول، مثل: كأس الرابطة والاتحاد والسوبر الأوروبي، ومونديال الأندية، بالإضافة لدوري أبطال أوروبا مرة واحدة.
صاحب الـ31 عامًا مدد عقده في الصيف الماضي لمدة 3 سنوات.