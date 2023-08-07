وكيل محمد صلاح يرد على تقارير رحيل اللاعب عن ليفربول

حرص رامي عباس، وكيل أعمال الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الرد على التقارير التي ربطت اللاعب بالرحيل عن "الريدز" خلال الميركاتو الجاري، في ظل تلقيه عدة عروض من الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن النجم المصري يعد هدفًا لنادي الاتحاد السعودي، بعد الخروج من ربع نهائي البطولة العربية، إذ يستهدف الفريق تعزيز صفوفه للحفاظ على لقب الدوري السعودي، والمنافسة على دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

وقال رامي عباس، عبر حسابه الموثق على منصة "إكس"، اليوم الاثنين: "لو كنا نفكر في مغادرة نادي ليفربول لما جددنا العقد في الصيف الماضي، محمد صلاح لا يزال ملتزمًا مع الريدز".