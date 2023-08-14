حقيقة عودة سيرجيو راموس إلى ريال مدريد
كشف الصحفي توماس غونزاليس مارتن، حقيقة اقتراب عودة سيرجيو راموس لتعزيز دفاعات ريال مدريد، من أجل تعويض غياب البرازيلي إيدر ميليتاو، بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في افتتاح مباريات فريقه في الدوري الإسباني.
وتعرض ميليتاو، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مباراة أتلتيك بيلباو، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة الأولى لليغا.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن اسم راموس، قائد الريال الأسبق، تم طرحه من أجل العودة لصفوف الفريق وتعزيز دفاع الفريق.
ويعتبر راموس لاعبا حرا في التوقيت الحالي، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.
وقدم راموس مستوى جيدا مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي، قبل أن يرحل لعدم الاتفاق على عقد جديد.
ولكن غونزاليس مارتن، كشف في تقريره عبر صحيفة "eldebate"، اليوم الاثنين، أن "إدارة ريال مدريد ترى أن راموس ليس هدفاً لها حالياً، والسبب هو أن اللاعب يبلغ 37 عاما".
وأضاف: "فلورنتينو بيريز لن يقترب من إعادة اللاعب نظرا لسياسة النادي الجديدة وهي عدم دفع المال مقابل لاعبين أصبحوا بعُمر متقدم".
وأردف: " تعويض ميليتاو سيكون من لاعبي (الكاستيا)، وسيقوم كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، باختبار ميندي كقلب دفاع بعد عودته من الإصابة".
وكانت تقارير قد كشفت عن وجود عروض لدى راموس من الدوري الأمريكي، وتحديدا في صفوف إنتر ميامي، كما يمتلك عروض أخرى من الدوريين السعودي والأرجنتيني.