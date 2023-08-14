حقيقة عودة سيرجيو راموس إلى ريال مدريد

كشف الصحفي توماس غونزاليس مارتن، حقيقة اقتراب عودة سيرجيو راموس لتعزيز دفاعات ريال مدريد، من أجل تعويض غياب البرازيلي إيدر ميليتاو، بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في افتتاح مباريات فريقه في الدوري الإسباني.

وتعرض ميليتاو، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مباراة أتلتيك بيلباو، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة الأولى لليغا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن اسم راموس، قائد الريال الأسبق، تم طرحه من أجل العودة لصفوف الفريق وتعزيز دفاع الفريق.