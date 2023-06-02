تشافي: ميسي سيتخذ قرارا الأسبوع المقبل وأبواب برشلونة مفتوحة أمامه
قال تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، سيقرر مستقبله الأسبوع المقبل.
وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان يوم 30 يونيو، وأعلن كريستوف غالتييه مدرب الفريق أن مواجهة كليرمون فوت في الدوري الفرنسي غدًا السبت، ستكون الأخيرة للنجم الأرجنتيني مع الفريق الفرنسي.
وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لقد قلت مرات عديدة، إن الأبواب مفتوحة هنا أمام ميسي، أنا المدرب وأعلم أنه سيساعدنا إذا قرر المجيء".
وأضاف: "في الأسبوع المقبل سيتخذ ميسي قرارًا، وعلينا أن نتركه بمفرده، والآن هناك 200 فرضية، في النهاية سيقرر مستقبله".
وتابع تشافي: "لكن في النهاية أعتقد أنه يتعين علينا تركه وشأنه قليلًا، أنهى الموسم هناك، لديه الكثير من الاحترام لباريس سان جيرمان، يريد أن ينهي مباراة السبت بأفضل طريقة، وينتهي عقده، وبعد ذلك يحصل على كل الحق ليقول إلى أين يذهب، وإلى أين ينهي حياته المهنية".
وأوضح تشافي: "أعتقد أنه سيواصل كرة القدم بمستوى عالٍ وأنه إذا جاء إلى برشلونة، وهو ما يريده معظم أو كل الكتالونيين، فإن الأبواب مفتوحة، وأنا مقتنع بأن الأمور ستسير على ما يرام".
وأكد: "ميسي يمكنه اللعب في العديد من المراكز، يمكنه اللعب كجناح، ويمكنه اللعب كلاعب خط وسط، ويمكنه اللعب كمهاجم وهمي، لكني أرى أنه يمكنه مساعدتنا كثيرًا، وأعتقد أننا نفتقر إلى تلك الموهبة في الثلث الأخير من الملعب، ودائمًا ما يمنحها ليو لك".
وعما إذا كان برشلونة سيفتقد القيادة داخل غرفة تبديل الملابس بعد مغادرة سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا والتي يمكن أن يفترضها ليو أيضًا كقائد سابق للفريق، قال مدرب برشلونة: "ليو أيضًا قائد بالفطرة، سيتكيف تمامًا مع الظروف، فقد كان قائدًا لهذا النادي، وكان أفضل لاعب في التاريخ، لن يكون هناك شك، أصر وأكرر، الأبواب مفتوحة 100٪".
وأتم تشافي: "مع تقدم ميسي في العمر ربما لم يكن قد عانى كثيرًا من الناحية الدفاعية، إذا كان سيصل فقد يحتاج إلى جناح أقوى وأكثر قوة أو لاعب خط وسط أكثر قوة لتحقيق التوازن".
وبسؤاله إذا كان برشلونة سيحاول التعاقد مع برناردو سيلفا من مانشستر سيتي حال فشل بإعادة ميسي، قال تشافي: "سيكون ذلك رائعًا، لكنه أيضًا لاعب في مانشستر سيتي، صعب للغاية".
وسئل تشافي إذا كان يريد التعاقد مع جوشوا كيميتش من بايرن ميونخ، وقال: "نعم، لكن هنا ستغضب الأندية مني، حيث غضب مني المدير الرياضي لريال سوسيداد، نحن نتحدث عن الأسماء التي تحتل المرتبة الأولى في مراكزها، زوبيميندي وكيميتش الذي يعتبر من كبار اللاعبين ويتفهم أيضًا اللعبة الرائعة".
وتابع: "نحن بحاجة إلى بديل لسيرجيو بوسكيتش يكون من أعلى المستويات، وإلا فسيكون من الصعب علينا المنافسة العام المقبل".
وأتم: "لدى كيميتش عقد، لذا إذا كان هناك أي باب مفتوح، فيجب إجراء مفاوضات مع بايرن ميونخ".