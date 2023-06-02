تشافي: ميسي سيتخذ قرارا الأسبوع المقبل وأبواب برشلونة مفتوحة أمامه

قال تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، سيقرر مستقبله الأسبوع المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان يوم 30 يونيو، وأعلن كريستوف غالتييه مدرب الفريق أن مواجهة كليرمون فوت في الدوري الفرنسي غدًا السبت، ستكون الأخيرة للنجم الأرجنتيني مع الفريق الفرنسي.

وقال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لقد قلت مرات عديدة، إن الأبواب مفتوحة هنا أمام ميسي، أنا المدرب وأعلم أنه سيساعدنا إذا قرر المجيء".

وأضاف: "في الأسبوع المقبل سيتخذ ميسي قرارًا، وعلينا أن نتركه بمفرده، والآن هناك 200 فرضية، في النهاية سيقرر مستقبله".