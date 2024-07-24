يدخل المنتخب العراقي، ثالث المنتخبات العربية المشاركة في الألعاب الأولمبية باريس 2024، مساء اليوم الأربعاء منافسات كرة القدم وذلك عندما يلتقي نظيره الأوكراني في المباراة الثانية من المجموعة الثانية.

وتأهل المنتخب العراقي لمسابقة كرة القدم للألعاب الأولمبية بعدما حل في المركز الثالث لكأس أمم آسيا 2024 التي أقيمت في قطر خلال شهر أبريل الماضي.

ويقود المهاجم الهداف أيمن حسين تشكيلة المنتخب العراقي أمام أوكرانيا، والتي ستكون على النحو التالي:

حسين حسن، مصطفى سعدون، حسين علي، زيد تحسين، حسين عامر، أحمد مكنزي ، منتظر محمد، كرار محمد، ابراهيم بايش، يوسف الامين، أيمن حسين

أما المنتخب الأوكراني فيدخل المباراة بالتشكيلة التالية:

وتقدم "إرم نيوز" في ما يلي تغطية مباشرة لأبرز لقطات وأحداث مباراة العراق وأوكرانيا ضمن الألعاب الأولمبية باريس 2024:

الدقيقة 1: انطلاق المباراة والمنتخب العراقي هو من يبدأ ضربة البداية

الدقيقة 9: لمسة رائعة من يوسف أمين لاعب المنتخب العراقي بعد تلقي تمريرة عميقة في المنطقة، لكن تسديدته في وسط المرمى يتصدى لها الحارس الأوكراني.

الدقيقة 10: بداية بطيئة جدا من المنتخبين: أوكرانيا تستحوذ على الكرة ولاعبوها يتبادلون تمريرات قصيرة لكن دون الوصول إلى مناطق جزاء العراق أو القيام بهجمات واعدة وخطيرة.

الدقيقة 14: ميكولا ميخايلينكو يقود هجمة خطيرة لمنتخب أوكرانيا، يسدد كرة على حدود منطقة الجزاء باتجاه الزاوية اليمنى العليا للمرمى ويجبر حسين حسن على استعمال مهاراته في التصدي للكرة.

الدقيقة 25: تمريرة متقنة من فالنتين روبشينسكي على حدود منطقة الجزاء العراقية، لكن إنهاء الهجمة تم بطريقة سيئة لتنتهي المحاولة بركلة مرمى للعراق.

الدقيقة 33: ماكسيم براغارو يتلقى كرة من منطقة بعيدة عن مرمى الخصم، يشاهد الحارس خارج مرماه ويسدد من مسافة بعيدة، لكن تسديدته تعلو العارضة، و تخرج إلى ركلة مرمى.

الدقيقة 36: أبرز فرصة للمنتخب الأوكراني الذي يتحكم في مجريات اللعب طيلة الشوط الأول: ماكسيم خلان يجد نفسه في موقع مناسب في منطقة الجزاء لكن تسديدته ذهبت بعيدا عن القائم الأيسر.

الدقيقة 41: الأوكراني إيليا كروبسكي يقترب من مرمى حسين حسن: يحصل على تمريرة جيدة داخل المنطقة لكنه يضيع فرصة جيدة لأوكرانيا.

الدقيقة 45+ 2: نهاية الشوط الأول على التعادل ( 0ـ 0).

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني: المنتخب الأوكراني يبادر بالهجوم

الدقيقة 35: فالنتين روبشينسكي يترجم سيطرة أوكرانيا ويسجل هدف المباراة الأول لمنتخب بلاده.

المهاجم الأوكراني يستغل وجوده في المكان المناسب ليسدد كرة من كرة ثابتة أعادها الحارس داخل منطقة الجزاء ويضعها في شباك حسين حسن. أوكرانيا تتقدم بهدف دون رد.

الدقيقة 57: المنتخب العراقي ينجح في تعديل النتيجة بواسطة نجمه أيمن حسين من ركلة جزاء. العراق ينجح في إعادة المباراة لنقطة البداية بشكل سريع (1 ـ 1).