بطل مصارعة حرة أمريكي يؤدب خصمه بحزام (فيديو)

شهد نزال بطلي المصارعة الحرة (WWE) الأمريكي سي إم بانك والاسكتلندي درو ماكنتاير حادثة خارجة عن المألوف رغم ما تتضمنه ذلك النوع من المصارعة من لقطات مثيرة وغريبة تبدو أشبه بالخيال.

وكثيرا ما تشهد نزالات المصارعين الشهيرين درو ماكنتاير وسي أم بانك الكثير من مشاهد اللكم والرفس والضرب الغريبة والخارجة عن المألوف، لكن نزال النجمين الشهيرين في عالم المصارعة الحرة الأسبوع الجاري شهد معركة حامية تم خلالها استخدام حزام بنطلون.

وخلال النزال، كان درو ماكنتاير يستعد للصعود إلى حلبة النزال لمواجهة خصم آخر، قبل أن يظهر سي إم بانك من خلف الكواليس ويتقدم نحو المصارع الاسكتلندي وينهال عليه باللكمات.

وفيما نزع ماكنتاير حزام البنطلون لضرب خصمه، انتزعه منه سي إم بانك وسدد به عدة جلدات في وجه وجسد ماكنتاير الذي هرب من حلبة النزال واختفى وراء الجماهير الحاضرة.

وتعد نزالات المصارعة الحرة، (WWE) واحدة من الرياضات التي تحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة في الولايات المتحدة وأوروبا وتعتمد شيئا من الحقيقة وشيئا من المبالغة والمشاهد غير الحقيقية لللكمات والضربات القوية.

ويعد فيليب جاك بروكس المعروف باسم فيل سي ام بانك (46 عاما) أحد أبرز المصارعين المحترفين في المصارعة الحرة الترفيهية وهو وممثل وفنان قتال مختلط، ظهر للمرة الأولى على الحلبة سنة 1999، وفاز بلقب اي سي دبيلو عام 2007 وثم بطل العالم لوزن الثقيل في 2009.

أما درو ماكنتاير فهو مصارع استكلندي في رياضة المصارعة الحرة الترفيهية ولد في العام 1985، وحصل على حزام القارات بعد فوزه على جون مورسون، وما زال محتفظا به حتى الآن.

ويعد ماكنتاير من المصارعين القلائل الذي اختارهم فينس ماكمان للاتحاد، وتعرف علاقته بسي إم بانك بالعداوة مثل أغلب علاقات لاعبي هذه الرياضة.