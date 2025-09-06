حقيقة خطاب سحب أرض نادي الزمالك نهائياً

ردَّ المستشار القانوني لنادي الزمالك، كمال شعيب، على الأنباء التي ترددت بشأن تلقي النادي خطابًا رسميًا من وزارة الإسكان يقضي بسحب أرضه في مدينة السادس من أكتوبر بشكل نهائي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت، مساء اليوم، السبت، إلى أن مجلس إدارة الزمالك تلقى إخطارًا قبل 3 أيام بسحب الأرض رسميًا، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.

وسبق للوزارة الإعلان عن سحب أرض نادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر، قبل أن يعقد مجلس الإدارة جلسة مع وزير الإسكان انتهت بالاتفاق على رفع مذكرة لرئيس الوزراء لحسم الملف.

توضيح قانوني

أكد شعيب في بيان رسمي أن النادي لم يتسلّم أي قرار بسحب الأرض، لا من وزارة الإسكان ولا من هيئة المجتمعات العمرانية، أو جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وأوضح أن الزمالك لم يتلقَ أيضًا أي إنذارات تفيد بتأخره في تنفيذ المشروع أو انتهاء مدته، كما لم يُخطر ببدء إجراءات سحب الأرض.

وأشار المستشار القانوني إلى أن الزمالك هو من بادر بالتحري عن الخطاب الذي ذكرته الوزارة، ليتبيّن أن النادي لم يتسلّم أي شيء حتى الأول من سبتمبر الجاري، وفق شهادة رسمية من الهيئة القومية للبريد.

وأضاف أن النادي تسلّم، بالفعل، خطابًا، بتاريخ 2 سبتمبر 2025، لكنه محرر منذ 4 يونيو 2025، وصادر عن جهاز حدائق أكتوبر، وبالتالي فقد أثره القانوني لعدم تسليمه خلال المدة المقررة قانونًا.

واختتم المستشار القانوني للزمالك بيانه، بأن الخطاب المتأخر لم يتضمن أي قرار بسحب الأرض، بل احتوى على معلومات غير دقيقة تم الرد عليها بخطاب رسمي من النادي مرفق بالمستندات التي تؤكد سلامة موقف الزمالك.

وفيما يلي بيان المستشار القانوني للزمالك كاملاً: