ترتيب الدوري الألماني.. باير ليفركوزن يتجاوز كولن ويبتعد في الصدارة

ابتعد باير ليفركوزن في صدارة ترتيب الدوري الألماني بعد فوزه 2/0 على كولن، اليوم الأحد، في الجولة الـ24 من البوندسليغا.

ولعب كولن بـ10 لاعبين بعد طرد جان تايلمان في الدقيقة 15.

وتقدم جيريمي فريمبونغ لباير ليفركوزن في الدقيقة 38، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.

وعزز اليخاندرو غريمالدو تقدم باير ليفركوزن في الدقيقة 73.

وبالفوز على كولن حافظ باير ليفركوزن على سجله الخالي من الخسائر في 34 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم.