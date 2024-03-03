ترتيب الدوري الألماني.. باير ليفركوزن يتجاوز كولن ويبتعد في الصدارة
ابتعد باير ليفركوزن في صدارة ترتيب الدوري الألماني بعد فوزه 2/0 على كولن، اليوم الأحد، في الجولة الـ24 من البوندسليغا.
ولعب كولن بـ10 لاعبين بعد طرد جان تايلمان في الدقيقة 15.
وتقدم جيريمي فريمبونغ لباير ليفركوزن في الدقيقة 38، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.
وعزز اليخاندرو غريمالدو تقدم باير ليفركوزن في الدقيقة 73.
وبالفوز على كولن حافظ باير ليفركوزن على سجله الخالي من الخسائر في 34 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم.
ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 64 نقطة من 24 مباراة، ويتقدم بـ10 نقاط عن حامل اللقب بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني.
وفي 24 مباراة لباير ليفركوزن في الدوري الألماني فاز الفريق 20 مرة وتعادل أربع مرات، ولم يخسر، ويحلم بالتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.
وسجل لاعبو باير ليفركوزن 61 هدفا، وهو ثاني أقوى فريق هجوميا (بعد بايرن ميونخ الذي سجل 65 هدفا)، وتلقت شباك باير ليفركوزن 16 هدفا كأقوى دفاع.
وتتبقى لباير ليفركوزن 10 مباريات في الدوري الألماني، أبرزها أمام شتوتغارت الثالث وبروسيا دورتموند الرابع.