تقديم موعد الجولة الأخيرة من الدوري الجزائري

قررت رابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم تقديم الجولة الـ30 والأخيرة من الموسم الحالي في المسابقة المحلية لمدة يوم واحد.

وكان من المقرر إقامة مباريات الجولة الأخيرة يوم السبت الـ15 من يونيو، لكن الرابطة قررت تقديم مبارياتها إلى يوم الجمعة الـ14 من يونيو بسبب تزامن الموعد السابق مع وقفة عرفة.

وستكون الجولة الأخيرة من المسابقة حاسمة لتحديد هوية الفريق الثاني الذي سيهبط إلى دوري الدرجة الثانية.

وتشهد الجولة الأخيرة مواجهة ستجمع بين مولودية البيض ونجم بن عكنون وستكون بمثابة نهائي لتحديد الفريق الذي سيضمن منهما البقاء في دوري الأضواء.