تقديم موعد الجولة الأخيرة من الدوري الجزائري
قررت رابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم تقديم الجولة الـ30 والأخيرة من الموسم الحالي في المسابقة المحلية لمدة يوم واحد.
وكان من المقرر إقامة مباريات الجولة الأخيرة يوم السبت الـ15 من يونيو، لكن الرابطة قررت تقديم مبارياتها إلى يوم الجمعة الـ14 من يونيو بسبب تزامن الموعد السابق مع وقفة عرفة.
وستكون الجولة الأخيرة من المسابقة حاسمة لتحديد هوية الفريق الثاني الذي سيهبط إلى دوري الدرجة الثانية.
وتشهد الجولة الأخيرة مواجهة ستجمع بين مولودية البيض ونجم بن عكنون وستكون بمثابة نهائي لتحديد الفريق الذي سيضمن منهما البقاء في دوري الأضواء.
ويحتل مولودية البيض المركز الـ14 آخر مراكز ضمان البقاء في الدوري برصيد 35 نقطة، متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن نجم بن عكنون.
ويجب على بن عكنون الفوز من أجل ضمان البقاء في الدوري، ولن يخدمه التعادل الذي سيصب في مصلحة مولودية البيض.
وتشهد الجولة الأخيرة أيضًا صراعًا، لكن بدرجة أقل، على المركز الثاني المؤهل إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا، رغم أن شباب قسنطينة يبدو الأقرب لتحقيقه من شباب بلوزداد؛ لأن الفارق بينهما ثلاث نقاط.
وحسم مولودية الجزائر اللقب قبل أربع جولات على النهاية.