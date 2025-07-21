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رياضة

5 صور مثيرة من شهر عسل نجم ريال مدريد وصديقته

5 صور مثيرة من شهر عسل نجم ريال مدريد وصديقته
إندريك وزوجته غابرييليالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
21 يوليو 2025، 5:12 م

انطلق إندريك نجم نادي ريال مدريد الشاب، وزوجته غابرييلي ميراندا لقضاء شهر العسل في طوكيو باليابان، بعد أيام من إضفاء الطابع الرسمي على زواجهما في حفل رائع بمدريد بإسبانيا.

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واحتفل اللاعب بعيد ميلاده الـ19 خلال الرحلة الرومانسية، حيث تلقى كلمات حنونة من زوجته، إلى جانب مفاجأة مُعدّة في الفندق الذي يقيمان فيه.

من خلال حسابها على إنستغرام، كشفت غابرييلي تفاصيل الرحلة منذ بدايتها. 

استمتع الثنائي بالجانب الحضاري في اليوم الأول، ثم انتقلا إلى أوساكا حيث زارا إحدى القلاع التقليدية في المنطقة. 

ثم عادا إلى العاصمة اليابانية، حيث نشرت العارضة تصريحًا خاصًا للاحتفال بعيد ميلاد زوجها.

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وباستخدام صورة من حفل الزفاف، كتبت غابرييلي: "زوجي، رفيقي، حبيبي الأبدي"، ثم أضافت: "عيد ميلاد سعيد، أتمنى أن يحقق الله كل أحلامك ويحميك طوال حياتك! أحبك كما لم أحب أحدًا من قبل، وأصلي لأن أقضي كل أعياد ميلاد بجانبك. أحبك".

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ولتكملة الاحتفالات، نشرت العارضة صورة للمفاجأة التي أعدّتها في غرفة الفندق للاعب، حيث زُيّنت الغرفة بالبالونات، بما في ذلك بالونات كُتب عليها عبارة "عيد ميلاد سعيد" والرقم 19، بالإضافة إلى بتلات وردية على السرير على شكل قلب. 

وهكذا، احتفل الثنائي بمناسبتين في آن واحد: العيد والزواج.

وفيما يلي صور شهر العسل التي نشرتها غابرييلي زوجة إندريك:

 

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