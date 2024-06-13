ليفربول يثير مخاوف ريال مدريد بشأن صفقة كبيرة

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن ريال مدريد، فتح الباب بطريقة غير مباشرة أمام ليفربول ومانشستر يونايتد للمنافسة على يورو، ذلك أنه بعد التعاقد مع مبابي لم يبد تحمسا كبيرا لدفع 40 مليون يورو لقاء التعاقد مع المدافع الفرنسي، وهو المبلغ الذي طالب به رئيس نادي ليل وليفييه ليتانغ الذي أعلن أمس الأربعاء أن النادي لن يمانع خروج لاعبه رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2025.

وكان يورو حاضرا في ملعب ويمبلي لمشاهدة فوز ريال مدريد على بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، وحينها ساد الاعتقاد أن المدافع الذي خاض 44 مباراة خلال موسم 2023 ـ 2024 على وشك الانتقال لملعب سان تياغو بيرنابيو قبل أن تتوقف المفاوضات بشكل فجائي.

ولم تشر صحيفة "ذي أتلتيك" إلى مسار مفاوضات نادي ليل مع كل من مانشستر يونايتد أو ليفربول لكنها أكدت أن انتقال يورو خلال صائفة 2024 أصبح مفتوحا على كل الاحتمالات.