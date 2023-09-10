موقف ميسي من المشاركة في مباراة الأرجنتين وبوليفيا
كشف الإعلامي الرياضي غاستون إيدول عن آخر تطورات موقف ليونيل ميسي من خوض مباراته المقبلة مع منتخب الأرجنتين في مواجهة بوليفيا، بعدما خضع، يوم السبت، لفحوصات طبية لتحديد طبيعة إصابته بعدما طلب تبديله خلال مباراة الفريق أمام الإكوادور الخميس الماضي في الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وتواجد ميسي، بإحدى العيادات في بوينوس آيرس حيث خضع لفحوصات طبية للتأكد من عدم وجود إصابة قوية.
وقال غاستون إيدول، في فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "سيسافر ميسي إلى بوليفيا للعب مع المنتخب الأرجنتيني، فقد أظهرت الفحوصات أنه كان يشعر فقط بإرهاق".
واستهل منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم، التصفيات المؤهلة للمونديال لنسخة 2026 بالفوز على الإكوادور بهدف دون مقابل، سجله ليونيل ميسي من ركلة ثابتة.
وكان ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قال إن استبدال ميسي أمام الإكوادور جاء بناء على طلب اللاعب.
وأشار سكالوني إلى أن الجهاز الفني لم يتخذ قراره النهائي بشأن مشاركة ميسي أمام بوليفيا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.