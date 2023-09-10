موقف ميسي من المشاركة في مباراة الأرجنتين وبوليفيا

وتواجد ميسي، بإحدى العيادات في بوينوس آيرس حيث خضع لفحوصات طبية للتأكد من عدم وجود إصابة قوية.

وقال غاستون إيدول، في فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد: "سيسافر ميسي إلى بوليفيا للعب مع المنتخب الأرجنتيني، فقد أظهرت الفحوصات أنه كان يشعر فقط بإرهاق".