اعتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة الترتيب في جدول ميداليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس قبل أقل من أسبوع من نهاية المنافسات.

وأسدل الستار على منافسات اليوم العاشر من عمر أولمبياد باريس 2024، والذي شهد العديد من الأحداث المهمة على رأسها تتويج الجزائرية كيليا نمور بأول ميدالية ذهبية للعرب في المنافسات الأولمبية الجارية في الجمباز.

ونجح الصربي نوفاك ديوكوفيتش في إهداء ميدالية ذهبية إلى بلاده بعد التفوق على الإسباني كارلوس ألكاراز في المباراة النهائية لفردي التنس للرجال.

وانتهت منافسات مرحلة المجموعات في كرة اليد واكتمال مواجهات ربع النهائي، والتي تشهد مشاركة منتخب مصر الذي سيواجه إسبانيا.

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وفيما يلي جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024 بعد نهاية منافسات اليوم العاشر:

الولايات المتحدة الأمريكية (71 ميدالية – 19 ذهبية، 26 فضية، 26 برونزية)

الصين (45 ميدالية – 19 ذهبية، 15 فضية، 11 برونزية)

فرنسا (44 ميدالية – 12 ذهبية، 14 فضية، 18 برونزية)

أستراليا (31 ميدالية – 12 ذهبية، 11 فضية، 8 برونز)

بريطانيا (37 ميدالية – 10 ذهب، 12 فضية، 15 برونزية)

كوريا الجنوبية (24 ميدالية – 10 ذهب، 7 فضيات، 7 برونز)

اليابان (24 ميدالية – 9 ذهب، 5 فضة، 10 برونز)

إيطاليا (22 ميدالية – 7 ذهب، 10 فضة، 5 برونز)

هولندا (15 ميدالية – 6 ذهب، 5 فضة، 4 برونز)

ألمانيا (12 ميدالية – 5 ذهب، 5 فضة، 2 برونز)