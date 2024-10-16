التونسي مهدي النفطي مدربا جديدا للخور القطري

تعاقد نادي الخور القطري، اليوم الأربعاء، رسميا مع المدرّب التونسي مهدي النفطين لقيادة الفريق في الموسم الحالي، وفق ما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وقال نادي الخور "يسرنا الاعلان عن التعاقد مع المدرب مهدي النفطي، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم"، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل حول مدة التعاقد أو البنود المالية للعقد.

ويبدأ المدرب التونسي مهامه فعليا على رأس الجهاز الفني للخور في المواجهة التي تجمعه بالريان الجمعة المقبل، لحساب الجولة السادسة من دوري نجوم قطر.

ويحتل الخور المركز الأخير في الترتيب، برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم.

وكان مهدي النفطي (46 عاما) غادر منصبه مدربا مساعدا في منتخب تونس، قبل أن يبدأ مهامه فعليا، بسبب خلافات مع المدرب الأول فوزي البنزرتي، قبل أن يتم تعويضه بقيس اليعقوبي.

وخاض اللاعب السابق لمنتخب تونس، الذي توج بطلا لإفريقيا مع نسور قرطاج في 2004، تجارب تدريبية كان أغلبها في دوري الدرجة الثانية الإسباني، مع ديبورتيفو لوغو وليغانيس، كما درب نادي ليفانتي لمدة قصيرة عندما كان ينشط في الدوري الإسباني الممتاز.