تكرار لأردا غولر.. من هو يوسف أكتشيشيك لاعب الهلال المنتظر؟

كتب – نور الدين ميفراني

اقترب نادي الهلال السعودي من التعاقد مع المدافع التركي الشاب يوسف أكتشيشيك من فريق فنربخشة، حيث ذكرت تقارير إعلامية أن الطرفين توصلا لاتفاق يقضي بانتقال اللاعب التركي للفريق السعودي مقابل مبلغ 22 مليون يورو لمدة 4 مواسم.

ويبلغ المدافع الشاب 19 عامًا، وهو تعاقد إستراتيجي للهلال السعودي لتعزيز دفاع الفريق وضمان مستقبله، كما أنه لن يحسب مع الأجانب الثمانية لصغر سنه.

يوسف أكتشيشيك ولد يوم 25 يناير 2006، بدأ مسيرته في قطاع الناشئين لفريق غلطة سراي من 2016 إلى 2019 وبعدها انضم لأكاديمية فريق فنربخشة.

وتم تصعيده للفريق الأول لفنربخشة في 2023 وعمره 17 عامًا، وشارك في أول مباراة في الدوري الأوروبي أمام لودوغوريتس البلغاري في نوفمبر 2023، وفي الدوري التركي الممتاز بدأ أمام إسطنبول سبورت في مايو 2024.

وبعد تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو منح المدافع الشاب المزيد من الدقائق وأشاد بمستواه وتنبأ له بمستقبل كبير بعد تألقه أمام أندرلخت في مباراة بالدوري الأوروبي فبراير 2025.

وقال عنه المدرب البرتغالي الشهير: "سبق أن قلتُ ذلك، قلتُه في بداية الموسم، حتى قبل أن يلعب يوسف، قلتُ إنني أرغب في تدريب هذا اللاعب، أعلم أن اللاعبين ذوي المستوى الثقافي الرفيع في تركيا يُقدَّرون أكثر، لكن يوسف لاعب موهوب للغاية. لقد قدّم موسمًا رائعًا، لكن عليه أن يُحافظ على رباطة جأشه. إنه لاعب مجتهد وذكي".

وبعد تألقه اهتمت عدة أندية بخدماته ومنها العملاق البافاري بايرن ميونخ، وإشبيلية، كما منحه الإيطالي فينتشينزو مونتيلا، مدرب المنتخب التركي الأول، الفرصة للعب دوليًّا وشارك في مباراتين.

سجل المدافع الشاب برفقة فنربخشة 5 أهداف في 38 مباراة رغم كونه يلعب في قلب الدفاع، يبلغ طوله متر و93 سنتمترًا، وهي مميزات تجعله قويًّا في الكرات الهوائية.

ويبدو أن أكتشيشيك يسير على درب مواطنه أردا غولر، الذي تألق صغيرًا في الدوري التركي قبل أن يخطفه نادي ريال مدريد، ويلعب بشكل أساسي حاليًّا تحت قيادة الإسباني تشابي ألونسو، بعد فترة معاناة مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنغي السابق.