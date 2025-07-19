والد فيكتور غيوكيرس ينهار بالبكاء بسبب تعطل صفقة آرسنال

شهدت صفقة انتقال النجم السويدي فيكتور غيوكيريس هداف الدوري البرتغالي مع آرسنال تطورات جديدة ومفاجآت لا يبدو أنها سارة للاعب ومحيطه وفق ما أوردته تقارير إخبارية برتغالية اليوم السبت.

ووفقا لما أوردته صحف برتغالية، توقفت المفاوضات فجأة بين آرسنال وسبورتنغ لشبونة بسبب اختلافات كثيرة في وجهات النظر بين رئيس النادي البرتغالي وإدارة آرسنال على الرغم من أن المهاجم البالغ من العمر 28 عاما قد تخلى عن كل شيء للالتحاق بالدوري الإنجليزي بمن في ذلك صديقته عارضة الأزياء البرتغالية.

وفجرت صحيفة مايسفوتيبول مفاجأة كبيرة اليوم السبت بعد أن أوردت أن والد فيكتور غيوكيرس انهار بالبكاء أمس الجمعة بعدما بدأت ملامح سقوط الصفقة تتزايد.

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وحسبما ذكرت الصحيفة، " يبدو والد النجم السويدي في حالة ذهول وصدمة بسبب طول إجراءات الصفقة وبطء نادي آرسنال في حسم الأمور".

وتوقفت المفاوضات الجارية بين نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي ونظيره آرسنال بشأن انتقال المهاجم السويدي بعد ما رفض الفريق الإنجليزي الشروط التي وضعها مسؤولو سبورتنغ خصوصا في ما يتعلق بقيمة المكافآت التي تصل إلى 10 ملايين يورو.

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ووفقًا للمصادر ذاتها، أصابت المستجدات الطارئة على الصفقة عائلة فيكتور غيوكيرس بالإحباط بسبب تعثر المفاوضات حول مبلغ 10 ملايين يورو وهي قيمة المكافآت ونسبة الحوافز التي أبدى فيها رئيس نادي سبورتنغ اعتراضا ورفضا صارمين.

وطالب رئيس النادي فريدريكو فارانداس بأن يتم صرف تلك المكافآت الإضافية فوريا، مع الملبغ الأساسي للصفقة الذي يناهز 65 مليون جنيه أسترليني، في حين رفض آرسنال.

وسبق لفارانداس أن أكد لصحيفة "ريكورد" البرتغالية أنه"إذا كان مسؤولو آرسنال يعتقدون أن هذا يضع ضغوطا علينا لتسهيل رحيل فيكتور غيوكيرس، فهم ليسوا مخطئين فحسب، بل إنهم أيضا يجعلون رحيل اللاعب أكثر صعوبة".

ورغم أن بطل الدوري البرتغالي 2024ـ 2025 سيواصل المفاوضات بداية الأسبوع المقبل بشأن تجاوز الخلافات الطارئة، فإن كل الفرضيات أصبحت واردة بشأن الصفقة التي بدأ مسارها منذ أشهر ولا يزال متعثرا حتى الآن.