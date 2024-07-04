رد حاسم من لامين يامال على إمكانية اللعب لريال مدريد (فيديو)

رد لامين يامال، نجم نادي برشلونة، بشكل حاسم على إمكانية لعبه في يوم من الأيام بقميص ريال مدريد.

وخلال تواجده مع منتخب إسبانيا للمشاركة في بطولة "يورو 2024" المقامة في ألمانيا، وجه أحد الإعلاميين سؤالًا واضحًا للاعب الشاب، قائلًا: "هل أنت من نوعية لاعبي برشلونة الذين يقولون لن ألعب أبدًا لريال مدريد؟.. ليرد يامال" "بالتأكيد.. نعم".

وتألق يامال (16 عامًا) وسط تشكيلة شابة لإسبانيا في بطولة أوروبا، وهو المنتخب الوحيد الذي فاز في كل مبارياته حتى الآن والأكثر إقناعًا بين كبار المرشحين، لذا ستخوض ألمانيا أصعب اختبار ممكن في الطريق نحو اللقب.

وكان خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني أكد في وقت سابق أنه رفض عرضًا بقيمة 200 مليون يورو لبيع يامال.

وقال يامال، في تصريحات سابقة لإذاعة "كوبي" الإسبانية: "آمل أن أصبح أسطورة في برشلونة.. أريد البقاء هنا وبذل قصارى جهدي لصالح الفريق خلال سنوات عديدة".

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وأصبح يامال أصغر لاعب يشارك في منافسات كأس أمم أوروبا عبر التاريخ، عن عمر 16 عامًا و338 يومًا فقط، ليتجاوز الرقم القياسي للبولندي كاسبر كوزلوفسكي.

وكان نجم برشلونة أحد النجوم البارزين في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي 2023-2024، كونه لاعبًا رئيسًا تحت قيادة المدرب السابق تشافي هيرنانديز، لكن الفريق الكتالوني لم يكن في أفضل حالاته.

وقدم صاحب الـ16 عامًا موسمًا استثنائيًّا بقميص برشلونة، إذ خاض، رغم صغر سنه، 50 مباراة بالموسم المنصرم، وسجل خلالها 7 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.