لامين يامال يدخل التاريخ كأصغر لاعب يسجل في الدوري الإسباني
أصبح لامين يامال مهاجم نادي برشلونة الإسباني لاعب يسجل أهدافا في الدوري المحلي وهو في سن 16 عاما و87 يوما بعد أن سدد الكرة في الشباك من مسافة قريبة في مرمى غرناطة اليوم الأحد.
وأمام غرناطة، سجل يامال في الوقت بدل الضائع للشوط الأول حيث كان برشلونة حامل اللقب متراجعا 2-صفر.
يامال الذي حطم في أغسطس آب الماضي الرقم القياسي كأصغر لاعب يشارك لأول مرة مع برشلونة في مباراة رسمية، أصبح أصغر لاعب دولي على الإطلاق يلعب مع إسبانيا ويسجل وهو في سن 16 عاما و57 يوما عندما شارك لأول مرة في مواجهة إسبانيا خارج ملعبها أمام جورجيا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وحطم يامال الرقم القياسي المسجل باسم فابريس أولينجا لاعب مالاغا الذي سجل في مرمى سيلتا فيجو عام 2012 وهو في سن 16 عاما و98 يوما.
يامال من أب مغربي، لكنه ولد ونشأ في إسبانيا وأصبح جزءا أساسيا من خط هجوم برشلونة.
وأنهى ضمه للمنتخب الإسباني الأول آمال المشجعين المغاربة في إمكانية إقناعه بتغيير ولائه.