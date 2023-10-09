لامين يامال يدخل التاريخ كأصغر لاعب يسجل في الدوري الإسباني

وأمام غرناطة، سجل يامال في الوقت بدل الضائع للشوط الأول حيث كان برشلونة حامل اللقب متراجعا 2-صفر.

يامال الذي حطم في أغسطس آب الماضي الرقم القياسي كأصغر لاعب يشارك لأول مرة مع برشلونة في مباراة رسمية، أصبح أصغر لاعب دولي على الإطلاق يلعب مع إسبانيا ويسجل وهو في سن 16 عاما و57 يوما عندما شارك لأول مرة في مواجهة إسبانيا خارج ملعبها أمام جورجيا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 في سبتمبر/ أيلول الماضي.