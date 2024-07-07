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رياضة

أراوخو يغادر مباراة البرازيل وأوروغواي مصابًا

أراوخو يغادر مباراة البرازيل وأوروغواي مصابًا
مباراة البرازيل وأوروغواي
إرم نيوز
إرم نيوز
07 يوليو 2024، 1:46 ص

غادر رونالد أراوخو مدافع منتخب أوروغواي مباراة البرازيل فجر الأحد بسبب الإصابة.

ويلتقي منتخب البرازيل منافسه أوروغواي في ختام منافسات بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعرض أراوخو لإصابة قوية أجبرته على عدم استكمال اللقاء ليغادر في الدقيقة 33 لصالح زميله خوسيه خيمنيز.

ودخل أراوخو مدافع برشلونة الإسباني قبل إصابته في صدام مع إندريك مهاجم منتخب البرازيل والمنضم حديثًا إلى ريال مدريد الإسباني ما أسفر عن مشادة بين لاعبي المنتخبين.

وتشهد المباراة تواجد فينيسيوس جونيور نجم منتخب البرازيل وريال مدريد في المدرجات لغيابه عن اللقاء بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له بالبطولة خلال لقاء كولومبيا في ختام مرحلة المجموعات.

وشهدت المواجهة أيضًا استقبال رائع من البرازيلي رافينيا نجم برشلونة الإسباني للمدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا المدير الفني لمنتخب أوروغواي.

وتدرب رافينيا تحت قيادة بيليسا في صفوف ليدز يونايتد الإنجليزي قبل مغادرته إلى برشلونة في صيف 2022.

 

كوبا أمريكاالمنتخب البرازيليرونالد أراوخو

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