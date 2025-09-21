رغم التعادل.. أكثر لاعب أبهر جماهير مانشستر سيتي أمام آرسنال

خطف أحد نجوم مانشستر سيتي، الأضواء خلال مواجهة فريقه أمام آرسنال التي انتهت بالتعادل 1-1 مساء الأحد على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخبار ذات علاقة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل آرسنال القاتل مع مانشستر سيتي

السيتي كان قد افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة التاسعة عبر إيرلينغ هالاند، بعد تمريرة مثالية من ريندرز وضعته في مواجهة مباشرة مع المرمى.

ولكن سجل غابرييل مارتينيلي هدفاً في الوقت القاتل قاد به آرسنال للتعادل على ملعبه 1-1.

من اللاعب الذي أبهر الجماهير

تياني ريندرز، نجم وسط مانشستر سيتي، كان محط أنظار جماهير السيتيزين طوال أحداث المباراة.

وواصل اللاعب الهولندي تقديم واحدة من أفضل مبارياته منذ انطلاق الموسم بفضل تحركاته النشطة وربطه بين الدفاع والوسط، فضلاً عن صناعة هدف فريقه الوحيد.

وجاءت تلك الإشادة، رغم النتيجة القاسية التي حرمته وفريقه من العودة بالنقاط الثلاث.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف مباراة مانشستر سيتي ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

أرقام ريندرز أمام آرسنال

شارك في كامل دقائق اللقاء (90 دقيقة).

لم يسجل أهدافًا (0) لكنه صنع هدف التقدم.

تمريرة حاسمة (1) مع معدل تمريرات دقيقة بلغ 19 من أصل 24 بنسبة (79%).

صنع فرصتين، وقدم تمريرتين مفتاحيتين.

لمس الكرة 41 مرة.

حاول المراوغة مرتين نجح في واحدة، كما قام بمحاولة تسديد واحدة على المرمى.

نفذ كرة طولية ناجحة من محاولة واحدة.