قام سلطان الغنام لاعب النصر برد فعل غريب بعد خسارة فريقه أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي.

وتوج الهلال بلقب كأس السوبر السعودي بفوز عريض على حساب النصر بنتيجة 4-1 مساء اليوم السبت على ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز" بمدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

وتقدم النصر بهدف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 44 ولكن الهلال رد بقوة بتسجيل 4 أهداف في الشوط الثاني عن طريق سيرجي سافيتش وثنائية ألكسندر ميتروفيتش وهدف رابع للاعب مالكوم دي أوليفيرا في الدقائق 55 و63 و69 و72.

وأقدم سلطان الغنام على رد فعل غريب بعد خسارة فريقه، وظهر وهو يضحك بينما كانت النتيجة تشير إلى خسارة فريقه برباعية مقابل هدف.

وواصل النصر مسلسل مقاطعة البطولات المحلية بعدما خسر لقب كأس السوبر السعودي على يد الهلال في المباراة النهائية مساء اليوم السبت.

ولم يفز النصر بأي لقب محلي في الموسم الماضي بعد خروجه من نصف نهائي كأس السوبر على يد الاتحاد وخسارته لقب الدوري بعد منافسة مع الهلال ثم الهزيمة أمام الهلال أيضًا في نهائي كأس الملك.