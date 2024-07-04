رسميًّا.. تين هاغ يجدد عقده مع مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، تجديد عقد مدربه الهولندي إيريك تين هاغ حتى صيف 2026.

وقال تين هاغ عبر الموقع الرسمي لناديه: "أنا سعيد للغاية بالتوصل إلى اتفاق مع النادي لمواصلة العمل معًا".

وأضاف:"بالنظر إلى الموسمين الماضيين، يمكننا أن نفكر بفخر في الفوز ببطولتين والعديد من الأمور التي تؤكد أننا نتحسن".

وتابع:"هناك الكثير من العمل الجاد الذي ينتظرنا للوصول إلى المستويات المتوقعة من مانشستر يونايتد، وهو ما يعني التحدي للفوز بالألقاب الإنجليزية والأوروبية".

وواصل:"خلال مناقشاتي مع النادي، وجدنا وحدة كاملة في رؤيتنا للوصول إلى تلك الأهداف".

وقال دان آشورث، المدير الرياضي لنادي مانشستر يونايتد: "مع الفوز ببطولتين في الموسمين الماضيين، عزز تين هاغ سجله كأحد أنجح المدربين على الإطلاق في كرة القدم الأوروبية".

وأضاف:"ظهرت هذه المجموعة من اللاعبين مع المدرب قدرتهم على المنافسة والفوز على أعلى مستوى؛ والآن نحن بحاجة إلى القيام بذلك بشكل أكثر ثباتًا".